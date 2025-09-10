Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν πρότεινε την επιβολή κυρώσεων κατά των «εξτρεμιστών» υπουργών της κυβέρνηση Νετανιάχου και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ισραήλ, μας πληροφορεί σήμερα το Politico.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απαράδεκτο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν χρησιμοποιώντας την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης για να ανακοινώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει μια πιο αυστηρή προσέγγιση απέναντι στο Ισραήλ — προκαλώντας χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Για χάρη της ανθρωπότητας, αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση των μέτρων, είπε ότι η Επιτροπή θα προτείνει επίσης τη μερική αναστολή των εμπορικών πτυχών της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι η διαφωνία μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων είχε εμποδίσει την ανάληψη πιο συγκεκριμένης δράσης — συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της χρηματοδότησης από την ΕΕ.

«Θα αναστείλουμε τη διμερή μας υποστήριξη προς το Ισραήλ», είπε, προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση για το μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ και την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών δεν θα επηρεαστεί.

Πολλοί ευρωβουλευτές φορούσαν κόκκινα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα. Ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε αναταραχή στη δεξιά πλευρά της αίθουσας, όπου ορισμένα μέλη, συμπεριλαμβανομένων του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, αντιπροσωπεύοντας το 32% του συνολικού εμπορίου του το 2024, επομένως οποιαδήποτε πιθανή αναστολή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ισραηλινή οικονομία. Η ΕΕ εξάγει μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών, χημικά και άλλα μεταποιημένα προϊόντα στο Ισραήλ, με συνολικές εξαγωγές που ανέρχονται σε 26,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.