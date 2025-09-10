Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν πρότεινε την επιβολή κυρώσεων  κατά των «εξτρεμιστών» υπουργών της κυβέρνηση Νετανιάχου και μερική αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενωσης-Ισραήλ, μας πληροφορεί σήμερα το Politico.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι απαράδεκτο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν χρησιμοποιώντας την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης για να ανακοινώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει μια πιο αυστηρή προσέγγιση απέναντι στο Ισραήλ — προκαλώντας χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Για χάρη της ανθρωπότητας, αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Αναγνωρίζοντας ότι είναι δύσκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας κρατών μελών για την υιοθέτηση των μέτρων, είπε ότι η Επιτροπή θα προτείνει επίσης τη μερική αναστολή των εμπορικών πτυχών της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

Η φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι η διαφωνία μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων είχε εμποδίσει την ανάληψη πιο συγκεκριμένης δράσης — συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της χρηματοδότησης από την ΕΕ.

«Θα αναστείλουμε τη διμερή μας υποστήριξη προς το Ισραήλ», είπε, προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση για το μουσείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ και την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών δεν θα επηρεαστεί.

Πολλοί ευρωβουλευτές φορούσαν κόκκινα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Γάζα. Ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε αναταραχή στη δεξιά πλευρά της αίθουσας, όπου ορισμένα μέλη, συμπεριλαμβανομένων του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Η ΕΕ είναι  ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ, αντιπροσωπεύοντας το 32% του συνολικού εμπορίου του το 2024, επομένως οποιαδήποτε πιθανή αναστολή θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ισραηλινή οικονομία. Η ΕΕ εξάγει μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών, χημικά και άλλα μεταποιημένα προϊόντα στο Ισραήλ, με συνολικές εξαγωγές που ανέρχονται σε 26,7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Σχετικές Ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Γάζα #γενοκτονία #Ευρωπαϊκή Ένωση #Ισραηλινοί ακροδεξιοί υπουργοί #Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν #πόλεμος