«Τα σύνορα της Ουκρανίας δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία, ο στρατός της δεν μπορεί να μειωθεί καθιστώντας την ευάλωτη σε μια επίθεση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο με σαφείς θέσεις, σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία».

Αυτό δήλωσε την Κυριακή (23/11), η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ώρα που κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και Σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία συναντώνται σήμερα στη Γενεύη, προκειμένου να συζητήσουν το προσχέδιο μιας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οποιοδήποτε αξιόπιστο και βιώσιμο Ειρηνευτικό Σχέδιο θα πρέπει καταρχάς και κυρίως να σταματά τους σκοτωμούς και να τερματίζει τον πόλεμο, ενώ δεν θα φυτεύει τους σπόρους μιας μελλοντικής σύρραξης», τόνισε σε ανακοίνωσή της.

«Έχουμε συμφωνήσει στα βασικά στοιχεία που είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω τρία εξ αυτών. Πρώτον, τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν διά της βίας», τόνισε.

«Δεύτερον, ως ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορούν να υπάρχουν περιορισμοί στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας που θα καθιστούσαν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντική επίθεση, και επομένως θα υπονόμευαν την ευρωπαϊκή ασφάλεια», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Τρίτον, ο κεντρικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση της ειρήνης για την Ουκρανία πρέπει να αντανακλάται πλήρως. Η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία και το κυρίαρχο δικαίωμα να επιλέγει τη μοίρα της. Επέλεξαν μια ευρωπαϊκή μοίρα», επισήμανε η φον ντερ Λάιεν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP