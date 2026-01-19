Σταθερή στη δέσμευσή της να υποστηρίξει την κυριαρχία της Γροιλανδίας παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι συνομιλίες της φον ντερ Λάιεν για τη Γροιλανδία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή σημείωσε ότι είχε συνομιλίες για τις εξελίξεις στη Γροιλανδία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Μαζί παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας. Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά μας συμφέροντα στον τομέα της οικονομίας και της ασφάλειας. Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα».