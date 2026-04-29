Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατηγόρησε σήμερα το Κρεμλίνο ότι επιβάλλει στους Ρώσους ένα «ψηφιακό σιδηρούν παραπέτασμα» για να κρύψει τις οικονομικές δυσκολίες που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ναι, οι κυρώσεις έχουν ολέθριο αποτέλεσμα στη ρωσική οικονομία», υπογράμμισε στη διάρκεια ομιλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η ίδια υπενθύμισε ότι οι «27» υιοθετούν τώρα μια νέα σειρά κυρώσεων εναντίον της Μόσχας, την 20ή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022, και επέμεινε στο γεγονός ότι, με την άνοδο του πληθωρισμού και των επιτοκίων, οι συνέπειες του πολέμου χρηματοδοτούνται «από την τσέπη του πληθυσμού».

«Σε σημείο που το Κρεμλίνο αντιδρά περιορίζοντας την πρόσβαση στο Ίντερνετ και την ελευθερία της επικοινωνίας. Σε σημείο που οι Ρώσοι έχουν το αίσθημα ότι ζουν και πάλι πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα, ένα ψηφιακό σιδηρούν παραπέτασμα», δήλωσε.

«Όμως αν η Ιστορία μας έμαθε κάτι, αυτό είναι ότι όλα τα τείχη στο τέλος πέφτουν», πρόσθεσε η Γερμανίδα ηγέτης.