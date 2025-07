Είκοσι κοριτσάκια, που βρίσκονταν στη χριστιανική κατασκήνωση κοριτσιών Camp Mystic που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε, και φιλοξενούσε πάνω από 700 παιδιά- ένα εκ των οποίων εννέα χρονών εντοπίστηκε νεκρό- αγνοούνται, από πλημμύρες που έπληξαν την κομητεία Κερ του Τέξας και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 24 άτομα.

Up to 25 girls at a summer camp are unaccounted for in central Texas as flash floods have left at least 24 people dead.

Heavy rainfall caused the Guadalupe River to rise 26 feet – nearly eight metres – in just 45 minutes on Friday and many people were caught off guard.… pic.twitter.com/1JivBufQ48

— Channel 4 News (@Channel4News) July 5, 2025