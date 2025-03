Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν καθώς οι φονικές πυρκαγιές συνεχίζουν να σαρώνουν τις νότιες περιοχές της Νότιας Κορέας εν μέσω ξηρασίας και ισχυρών ανέμων, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

«18 άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών», τόνισε αξιωματούχος του υπουργείου Ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως άλλοι «έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και 13 έχουν ελαφρά τραύματα».

Οι αξιωματούχοι στην πόλη Αντόνγκ και σε άλλες νοτιοανατολικές πόλεις και κωμοπόλεις διέταξαν τους κατοίκους να εκκενώσουν την Τρίτη, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονταν να περιορίσουν τις πολλαπλές πυρκαγιές που τροφοδοτήθηκαν από τους ξηρούς ανέμους, οι οποίες έκαψαν περισσότερα από 43.000 στρέμματα γης και κατέστρεψαν εκατοντάδες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένου ενός βουδιστικού ναού ηλικίας 1.300 ετών.

🚨🇰🇷 DEADLY WILDFIRES CONTINUE SWEEPING SOUTH KOREA, DEATH TOLL RISES TO 15

Wildfires raging across South Korea’s southeast have killed at least 15 people, destroyed homes, and forced thousands to evacuate—including inmates from local prisons.

