Η κατάρρευση κτηρίου που προκλήθηκε από έκρηξη στην πόλη του Καράτσι (νότια) στο Πακιστάν προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τη στιγμή που οικογένειες ετοιμάζονταν να γευματίσουν πριν από το ξημέρωμα κατά την πρώτη ημέρα του Ραμαζανιού, δήλωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δείτε βίντεο από την έρευνα των σωστικών συνεργείων:

«Δεκαέξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν και 13 άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της περιφερειακής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Χασάν Χαν. Το τριώροφο κτίριο, που βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένο προάστιο, κατάρρευσε για «άγνωστους» λόγους, δήλωσε.

🇵🇰 A building collapse caused by an explosion in Pakistan’s southern megacity of Karachi killed at least 16 people on Thursday, including children, officials said.

«Προφανώς υπήρξε έκρηξη λόγω αερίου, αλλά η έρευνα θα δείξει τι ακριβώς συνέβη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νασράλα Αμπάσι, αξιωματούχος των δημοτικών αρχών. Η έκρηξη έγινε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα.

Την περασμένη χρονιά, στις 27 Ιουλίου, η κατάρρευση κτηρίου σε άλλη φτωχή συνοικία στο Καράτσι είχε στοιχίσει τη ζωή σε 27 ανθρώπους και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 10 ανθρώπων.

Death toll hits 16 in Karachi’s Soldier Bazaar blast as debris removal begins pic.twitter.com/0wb28kybLp — The Pakistan Daily (@ThePakDaily) February 19, 2026

Η πόλη έχει πάνω από 20 εκατ. κατοίκους και είναι γνωστή για την κακή ποιότητα των κατασκευών, τις παράνομες επεκτάσεις και τις πεπαλαιωμένες υποδομές, εκτός των προβλημάτων του υπερπληθυσμού και της χαλαρής εφαρμογής του οικοδομικού κανονισμού.