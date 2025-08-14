Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στα περίχωρα της πόλης Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ακόμη, σύμφωνα με το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις στη δυτική περιοχή της πόλης.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες, η ένταση των εκρήξεων προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον τοπικό πληθυσμό.

Η συριακή πολιτική προστασία επιβεβαίωσε, πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ ανέφερε ότι οι δυνάμεις της επενέβησαν άμεσα για την απομάκρυνση τραυματιών και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απέδωσε την έκρηξη σε πλήγμα που ενδέχεται να σχετίζεται με αεροπορική επιδρομή ή επίθεση με drone, καθώς, σύμφωνα με την οργάνωση, την ώρα του περιστατικού είχε παρατηρηθεί δραστηριότητα μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την περιοχή.

Το Παρατηρητήριο, έκανε λόγο για χτύπημα σε βάση, που φέρεται να ανήκε σε ξένους μαχητές και η οποία περιείχε αποθήκη πυρομαχικών.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτύπωσαν πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν τον ουρανό πάνω από αγροτική περιοχή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το αστικό κέντρο της Ιντλίμπ.

Η περιοχή παραμένει ένα από τα τελευταία προπύργια ανταρτών και τζιχαντιστών. ενώ κατά καιρούς γίνεται στόχος αεροπορικών επιθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη Ιουλίου, σειρά εκρήξεων στην επαρχία Ιντλίμπ, είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 12 άτομα και είχε τραυματίσει πάνω από 100, έπειτα από έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην πόλη Μααρέτ Μισρίν.

Οι αρχές και τότε δεν είχαν δώσει επίσημη εκδοχή για τα αίτια.

Οι έρευνες για τις συνθήκες της σημερινής έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη.