Σοβαρά προβλήματα και μία τραγωδία έχει αφήσει πίσω της η ισχυρή κακοκαιρία που σαρώνει την Κωνσταντινούπολη. Ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του, ενώ εκτεταμένες πλημμύρες έχουν προκαλέσει χάος στο οδικό δίκτυο. Οι συγκοινωνίες έχουν παραλύσει, ενώ έχουν εγκλωβιστεί δεκάδες πολίτες.

Το πλέον θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Μητροπολιτικού Δήμου της πόλης, ο 14χρονος Μ.Ι. υπέστη ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε συσσωρευμένα νερά μέσα στο πάρκο Τσουκουρμποστάν. Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργείται επίσημη έρευνα.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες της εφημερίδας Cumhuriyet αναφέρουν ανεπιβεβαίωτα σενάρια για τρεις ακόμη περιπτώσεις ηλεκτροπληξίας.

Παράλυση στις συγκοινωνίες και εικόνες καταστροφής

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Σταθμοί του μετρό στις περιοχές Εσενλέρ, Ζιντσιρλίκουγιου και Τοπ Καπί πλημμύρισαν, ενώ στο Σαριγιέ η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Υπόγειοι χώροι στάθμευσης κατακλύστηκαν από νερά, οχήματα παρασύρθηκαν σαν να ήταν χάρτινα και ένα λεωφορείο με επιβάτες εγκλωβίστηκε στους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αντίστοιχα, στην περιοχή Σουλτανγκαζή σημειώθηκαν υπερχειλίσεις στο αποχετευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δεκάδες στενά.

Οδηγίες των Αρχών προς τους πολίτες

Μπροστά στην επικινδυνότητα των φαινομένων, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση.

Ιδιαίτερη προειδοποίηση εκδόθηκε για όσους διαμένουν σε υπόγεια ή ημιυπόγεια διαμερίσματα, με την παράκληση να καταφύγουν προσωρινά σε ασφαλέστερους, ψηλότερους ορόφους και να παραμένουν μακριά από κοίτες ποταμών και υπόγειες διαβάσεις.

Κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και κλειστά σχολεία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, υπογράμμισε πως οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Υπό τον συντονισμό της AFAD, χιλιάδες διασώστες και εκατοντάδες οχήματα επιχειρούν τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Αττάλεια, η οποία επίσης επλήγη από τη θεομηνία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη (15/10) για την ασφάλεια των μαθητών.

Ακολουθούν βίντεο:

İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde sele kapılan araçlar böyle sürüklendi. https://t.co/Lx6A3JcodU — TRT HABER (@trthaber) October 14, 2026