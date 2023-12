Ο μακελάρης που σκόρπισε τον τρόμο και τον θρήνο στην Πράγα είναι ύποπτος και για την δολοφονία ενός άνδρα και του νεογέννητου μωρού του σε δάσος κοντά στην πρωτεύουσα της Τσεχίας την περασμένη εβδομάδα, όπως αποκάλυψε η αστυνομία.

Ο Ντέιβιντ Κόζακ, 24 ετών, σκότωσε 14 ανθρώπους και τραυμάτισε 25 ακόμη κατά τη διάρκεια της τυφλής επίθεσης κατά την οποία στόχευσε φοιτητές στο πανεπιστήμιό του στο κέντρο της Πράγας, ενώ αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο αμέσως μετά το μακελειό. Η Τσεχία κήρυξε το Σάββατο ημέρα εθνικού πένθους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κόζακ δολοφόνησε τον πατέρα του στην πόλη Hostoun πριν κατευθυνθεί στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, όπου άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως από το μπαλκόνι της σχολής Τεχνών του Πανεπιστημίου Charles.

Είχε μαζί του ένα μεγάλο οπλοστάσιο, με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να λέει ότι «αν η αστυνομία δεν είχε μπει εγκαίρως στο κτίριο, ο δράστης δεν θα ήταν νεκρός στην ταράτσα και θα θρηνούσαμε πολλά περισσότερα θύματα».

Καθώς σχεδίαζε την δολοφονική επίθεση, ο Κόζακ πιστεύεται ότι κρατούσε ένα ημερολόγιο στα ρωσικά στην εφαρμογή Telegram, γράφοντας σε μια ανατριχιαστική ανάρτηση: «Θέλω να κάνω ένα μακελειό στο πανεπιστήμιο και πιθανώς να αυτοκτονήσω».

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️ The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS — Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023

Τώρα φαίνεται πως η αστυνομία ερευνά εάν ο Κόζακ μπορεί να σκότωσε έναν πατέρα, 32 ετών, και τη δύο μηνών κόρη του στο Klanovice, κοντά στην Πράγα.

Εκατοντάδες αστυνομικοί χτένισαν τη δασώδη περιοχή μετά την εξαφάνιση του δράστη και οι αρχές διερευνούν επί του παρόντος εάν οι δύο φονικές επιθέσεις θα μπορούσαν να συνδέονται.

«Πάντα ήθελα να σκοτώσω, νομίζω ότι θα γίνω μανιακός στο μέλλον», έγραφε σε μια άλλη ανάρτηση.

Μόλις πέντε ημέρες μετά την εμφάνιση των ανησυχητικών δημοσιεύσεων στο διαδίκτυο, ο πατέρας και το κοριτσάκι σκοτώθηκαν βρέθηκαν νεκροί αφού είχαν δεχθεί πυροβολισμούς.

Περισσότεροι από 250 αστυνομικοί στάλθηκαν για να ερευνήσουν την περιοχή και ένα ελικόπτερο με θερμική απεικόνιση χρησιμοποιήθηκε για να σαρώσει τη δασική περιοχή, αλλά ο ένοπλος δεν βρέθηκε ποτέ.

Τότε, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Jan Rybanský είπε στο iDNES.cz: «Την υπόθεση ερευνά μια ομάδα δεκάδων από τους πιο έμπειρους εγκληματολόγους, οι οποίοι επίσης ενισχύθηκαν από συναδέλφους της Υπηρεσίας Εγκληματικής Αστυνομίας και των Ερευνών του το Αστυνομικό Προεδρείο».

BREAKING: UNIVERSITY OF PRAGUE SHOOTER WAS A STUDENT AND SHOT HIS DAD FIRST He was a history student at Charles University. He is not being labelled a terrorist because he’s not a Muslim. Mainstream media propaganda is not needed this time. pic.twitter.com/4Z8I4n6LJa — Umer Khayam (@KhayamTV) December 21, 2023

Η φίλη του Κόζακ τον βοήθησε στο μακελειό

Ο Ντέιβιντ Κόζακ μπορεί να βοηθήθηκε από την κοπέλα του. Η τσεχική αστυνομία το επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφο της ολλανδικής Volkskrant που βρισκόταν στο σημείο. Η φίλη, για την οποία δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, φέρεται να προσπαθεί να διαφύγει στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Τσέχο υπουργό Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν, η αστυνομία βρήκε «ένα μεγάλο αριθμό όπλων και πυρομαχικών» στο κτίριο του πανεπιστημίου. «Θα μπορούσαμε να είχαμε πολλά περισσότερα θύματα αν η αστυνομία δεν είχε δράσει τόσο γρήγορα», είπε. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο 24χρονος σκοπευτής είχε άδεια για το όπλο με το οποίο προκάλεσε την τραγωδία. Η έρευνα πρέπει τώρα να αποκαλύψει πώς ακριβώς έλαβε αυτή την άδεια.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία» είπε στους δημοσιογράφους ο Βιτ Ράκουσαν.

Shooting at Charles University in #Prague: 15 dead, including the suspected killer & 24 injured #Breaking pic.twitter.com/B8OcViWOFR

An armed man opened fire in a university building in downtown Prague, killing at least 15 people & sowing widespread panic with one of the Czech… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 21, 2023

Συγκλονίζουν οι μάρτυρες της επίθεσης

Στιγμές τρόμου και αγωνίας βίωσαν όσοι βρέθηκαν μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα την στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Ο Τζέικομπ Βάιζμαν, δημοσιογράφος και μεταπτυχιακός φοιτητής Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου είχε μόλις καθίσει στα έδρανα προκειμένου να δώσει εξετάσεις στο μάθημα της αλβανικής γλώσσας. Όταν η εξέταση είχε πλέον αρχίσει άκουσε πυροβολισμούς και φωνές. Εντός της αίθουσας ήταν μονάχα εκείνος και ο καθηγητής του. Αμέσως κλείδωσαν την πόρτα και την έφραξαν τοποθετώντας όπως-όπως τραπέζια, καρέκλες και οτιδήποτε άλλο μπόρεσαν να σκεφτούν προκειμένου να μην μπορέσει κανείς να την ανοίξει.

«Νομίζω ότι ο δράστης κινήθηκε από το εσωτερικό του Πανεπιστημίου προς το εξωτερικό του μέρος, στο μπαλκόνι από όπου άνοιξε πυρ», εξηγεί ο Βάιζμαν μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, συμπληρώνοντας ότι σε εκείνο το σημείο «υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν».

Ο Βάιζμαν αναφέρεται στην παραπάνω εικόνα η οποία αποτυπώνει τη ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των ανθρώπων, απόγνωση. Σχεδόν δέκα άνθρωποι, ο ένας δίπλα στον άλλον, βρήκαν καταφύγιο στο… κενό ελπίζοντας ότι εκεί κανείς δεν θα τους βρει. Κρέμονται από ένα περβάζι προκειμένου να καλυφθούν από τα αδιάκριτα πυρά του ενόπλου. Λίγα λεπτά αργότερα θα πηδήξουν στο μπαλκόνι από κάτω τους.

«Ο δράστης πήγαινε από αίθουσα σε αίθουσα αναζητώντας ανθρώπους για να ανοίξει πυρ. Εμείς προλάβαμε να κλειδώσουμε την πόρτα της δικής μας αίθουσας πέντε λεπτά προτού προσπαθήσει να την ανοίξει», περιγράφει ο Τζέικομπ Βάιζμαν εξηγώντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο καθηγητής του για τη μία ώρα που παρέμειναν μαζί κλειδωμένοι και ασφαλείς επικοινωνούσαν με την οικογένεια και τα αγαπημένα τους πρόσωπα καλώντας τα να ενημερώσουν τις αστυνομικές δυνάμεις ότι βρίσκονταν στην αίθουσα 309Α.

The gunmen who killed more than 15 people in #Prague has been identified as university student David Kozak. Gas bombs, ammunition + pyrotechnics were allegedly found in the basement of his house. Reports allege he had psychological problems pic.twitter.com/s9QhYRlieq — 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) December 21, 2023

«Παρέδιδα μάθημα εκείνη την ώρα και στην αρχή δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είχε συμβεί εξαιτίας των ήχων. Οι φοιτητές άκουσαν καλύτερα γιατί εγώ ήμουν πολύ απορροφημένος σε όσα έλεγα, στη διάλεξή μου», λέει ο Σεργκέι Μεντβέντεφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου. «Στη συνέχεια καταλάβαμε τι είχε συμβεί». Λίγα λεπτά αργότερα, στην αίθουσα εισέβαλαν μέλη της τσεχικής ομάδας ειδικών επιχειρήσεων καλώντας άπαντες να μην βγουν από αυτή. Μία ώρα μετά άλλα μέλη της ίδιας ομάδας έκαναν έλεγχο στον χώρο καλώντας τον καθηγητή και τους φοιτητές του να πέσουν στο πάτωμα. Κανείς δεν έπρεπε να αποχωρήσει. Ο συναγερμός ακόμη δεν είχε λήξει.

Έξω από το Πανεπιστήμιο, λίγα μόλις μέτρα μακριά, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα διέσχιζαν την ιστορική γέφυρα του Καρόλου. Ο χρόνος έμοιαζε να έχει παγώσει. Η περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο, στην πλατεία Γιαν Πάλαχ, που λίγες ώρες πριν έσφυζε από ζωή, είχε ερημώσει από τους τουρίστες που την είχαν επισκεφθεί.

«Ακούσαμε δυνατούς πυροβολισμούς. Δεν μας έκανε εντύπωση στην αρχή ώσπου ακούσαμε τα ουρλιαχτά, κόσμο να τρέχει, τις σειρήνες», λέει ο Τζόι Χάιλαντ από το Ην. Βασίλειο ο οποίος δεν μπόρεσε να τρέξει αφού ένας από τους φίλους του – οι οποίοι επισκέπτονταν την Πράγα εν όψει Χριστουγέννων – ήταν με πατερίτσες.

«Δεν ήμουν έτοιμος να παραδεχθώ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην Πράγα», αναφέρει στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο 43 ετών, Ίβο Χαβρανέκ. «Ξαφνικά φοιτητές και καθηγητές έτρεχαν εκτός του Πανεπιστημίου», τονίζει σημειώνοντας ότι συνειδητοποίησε τι συμβαίνει όταν είδε τα αυτόματα τυφέκια των αστυνομικών. «Μου φώναξαν να τρέξω». Και εκείνος έτρεξε.

Οι μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή μοιάζουν με οδηγό επιβίωσης για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κάποιος εάν βρεθεί σε αυτή τη θέση.

Ο δράστης ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου του Καρόλου. Ήταν μόλις 24 ετών. Προτού ανοίξει πυρ και σκορπίσει τον θάνατο σε ένα από τα πιο ιστορικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης είχε σκοτώσει και τον πατέρα του. Οι νεκροί εντός του Πανεπιστημίου είναι 14. Οι τραυματίες 25. Ο ίδιος ο δράστης είναι επίσης νεκρός. Τα κίνητρά του παραμένουν, προς το παρόν, άγνωστα. Οι Αρχές αποκλείουν το μακελειό να έχει σχέση με τη διεθνή τρομοκρατία με τον Αρχηγό της τσεχικής Αστυνομίας να μιλά για προσχεδιασμένη επίθεση με τον 24χρονο να αντλεί… έμπνευση από το εξωτερικό.

Η χθεσινή επίθεση στην Πράγα είναι η χειρότερη που έχει βιώσει η χώρα από τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας, 30 χρόνια πριν. Η τελευταία επίθεση έχει σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2019 όταν άνδρας άνοιξε πυρ σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου σκοτώνοντας έξι άτομα.