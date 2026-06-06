Νέα αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας απώλειες στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης του λιβανικού στρατού, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικό όχημα που κινείτο στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Το περιστατικό κατεγράφη συγκεκριμένα στον δρόμο που συνδέει τη Ναμπατίγε με την κοινότητα αλ Χαλντίγια, μια ζώνη που βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Πολλοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός σκοτώθηκαν σε βάναυση ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο ένα από τα οχήματα (του λιβανικού στρατού) στον δρόμο που συνδέει την αλ Χαλντίγια με τη Ναμπατίγε», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη, έπειτα από μια νέα συνάντηση διαπραγματευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, καθώς αυτή που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου δεν έγινε ποτέ σεβαστή. Βασικός όρος της συμφωνίας αυτής είναι η σιιτική οργάνωση να παύσει πυρ και να αποσύρει τους μαχητές της από τον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ απέρριψε το νέο σχέδιο, όπως είχε κάνει και με το προηγούμενο.

Επί του πεδίου οι συγκρούσεις συνεχίζονται.