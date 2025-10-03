Πρωτοφανές σκηνικό κακοκαιρίας διαμορφώνεται στα Βαλκάνια, καθώς οι νεότερες προγνώσεις από το ευρωπαϊκό μετεωρολογικό μοντέλο ECMWF, επιβεβαιώνουν την άφιξη ενός ισχυρού κύματος κακοκαιρίας, με χαρακτηριστικά που θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, από την Παρασκευή 3 έως και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, τα Βαλκάνια αναμένεται να πληγούν από έναν πρώιμο «χειμερινό κυκλώνα», ο οποίος θα φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, ιδίως στην Σερβία, τη Βοσνία και την Αλβανία.

Kopaonik in southern Serbia is blanketed in a stunning layer of heavy snow today.. pic.twitter.com/GMdulJytu7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025



Οι μετεωρολόγοι αναφορικά με τα Βαλκάνια κάνουν λόγο για πρόωρο χειμώνα με σημαντική πτώση θερμοκρασιών, έντονες βροχοπτώσεις και πρωτοφανείς για την εποχή χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα.

Heavy snowfall is covering Kopaonik, Serbia tonight. (©infokop) pic.twitter.com/KNSMmUo1SP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 3, 2025

Ιταλικά μετεωρολογικά μέσα, όπως το Meteoweb.eu, επισημαίνουν πως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες για την εποχή, με τις μέγιστες να μην ξεπερνούν τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Το φαινόμενο αυτό συνιστά απόκλιση έως και 10 βαθμούς από τον μέσο όρο για τον Οκτώβριο, υποδηλώνοντας την ένταση της επερχόμενης κακοκαιρίας.

EUROPEAN COLD SPELL

Snow fell in Pristina, Kosovo ! Historic super early wintry cold spell.

Since historic cold spells have become so rare nowadays,I ll dedicate some posts later about this event. Webcam:https://t.co/PGpch7mLwD pic.twitter.com/jZFpoiojKh — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) October 3, 2025

Χειμωνιάτικο σκηνικό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο προβλέπει πως το ψυχρό και υγρό σκηνικό θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως και τις 15 Οκτωβρίου. Η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου — και κυρίως τα Βαλκάνια και η Ελλάδα, θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, με παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ψυχρές αέριες μάζες και έντονα φαινόμενα στα ορεινά.

Early snowfall damages power lines and snarls traffic in Bosnia and Serbia. Early snowfall in the Western Balkans left thousands of people without electricity on Friday and disrupted traffic as roads became impassable. https://t.co/Oy0g8mkUxU — Toronto Star (@TorontoStar) October 3, 2025

O φετινός Οκτώβριος φαίνεται να «αντιγράφει» τον Δεκέμβριο, μετατρέποντας τη φθινοπωρινή περίοδο σε πρώιμο προοίμιο του χειμώνα.

Τρεις νεκροί στη Βουλγαρία

Πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στη νοτιοανατολική Βουλγαρία στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ελενίτε, ένα θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντάνιελ Μίτοφ.

«Μεταξύ των θυμάτων είναι και δύο διασώστες: Ο ένας είναι της συνοριοφυλακής και ο άλλος είναι οδηγός τρακτέρ» είπε ο Μίτοφ μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο. Το τρίτο θύμα πνίγηκε σε ένα ξενοδοχείο, λόγω της ξαφνικής ανόδου των νερών, ανέφεραν οι αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασέρνουν αυτοκίνητα σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του χωριού Ελενίτε.

Από τις πλημμύρες υπέστησαν ζημιές κτίρια και δρόμοι.

📍”Elenite” tatil beldesi, Burgas, Bulgaristan, 03.10.2025 Video: Simeon Grozev pic.twitter.com/RQ9HEzC3kP — BG & Balkans ®️ (@bgbalkans) October 3, 2025



«Βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί μέχρι τη θάλασσα. Στάλθηκε στην περιοχή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος» για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν επιβάτες μέσα στα οχήματα, είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τόνι Τοντόροφ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Σόφια.

Πολλές κοινότητες στη νοτιοανατολική και τη βορειοδυτική Βουλγαρία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εδώ και χρόνια οι περιβαλλοντολόγοι έχουν σημάνει συναγερμό, καταγγέλλοντας την οικοδόμηση στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, κάτι που αυξάνει τις ζημιές όταν σημειώνονται φυσικές καταστροφές.