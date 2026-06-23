Ένα πρωτοφανές και φονικό, όπως εξελίσσεται, κύμα καύσωνα σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές, δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές. Η ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας έχει οδηγήσει τους πολίτες σε αναζήτηση ανάσας δροσιάς, συχνά με τραγικές συνέπειες.

Τραγικός απολογισμός: Δεκάδες πνιγμοί στην προσπάθεια για μια «ανάσα» δροσιάς

Στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα σε μόλις έξι ημέρες έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό 40 άνθρωποι, οι οποίοι κολυμπούσαν σε διάφορες παραλίες της χώρας. Η Υπουργός Αθλητισμού, Μαρίνα Φεράρι, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μη ελεγχόμενες ή επικίνδυνες υδάτινες περιοχές. Παράλληλα, η χώρα συγκλονίστηκε από τον θάνατο δύο νηπίων (2 και 4 ετών), τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στη Γερμανία, όπου τουλάχιστον έξι άτομα –ανάμεσά τους τρεις νεαροί ηλικίας 16, 23 και 24 ετών– πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν σε ποτάμια και λίμνες.

Το φαινόμενο «Μπλοκ Ωμέγα» και ο θερμικός θόλος

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ακραία αυτή κατάσταση οφείλεται σε μια ατμοσφαιρική διάταξη που ονομάζεται «Μπλοκ Ωμέγα», καθώς οι αέριες μάζες σχηματίζουν το γράμμα Ω. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί έναν «θερμικό θόλο», εγκλωβίζοντας τον καυτό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, καθιστώντας αυτούς τους ακραίους καύσωνες, όλο και πιο συχνούς, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Παράλυση στις μεταφορές, την οικονομία και τα σχολεία

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα:

Γαλλία: Το Météo France προβλέπει θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40°C στο Παρίσι και έως τους 43°C στα δυτικά. Στην πρωτεύουσα, οι πολίτες υποφέρουν στα Μέσα Μεταφοράς, ενώ εξαντλήθηκαν οι ανεμιστήρες από την αγορά. Ορισμένα δρομολόγια τρένων, όπως το Παρίσι – Βρυξέλλες, ακυρώθηκαν. Ο επικεφαλής της εργοδοτικής οργάνωσης MEDEF δήλωσε ότι η χώρα λειτουργεί με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Βέλγιο: Στο Τερβούρεν, ένα Δημοτικό Σχολείο αναγκάστηκε να μεταφέρει τις τελικές εξετάσεις των μαθητών μέσα σε μια παρακείμενη εκκλησία, καθώς οι σχολικές αίθουσες ήταν ανυπόφορα ζεστές.

Ιταλία: Το Υπουργείο Υγείας έθεσε 15 πόλεις σε ανώτατο επίπεδο συναγερμού, με την κυβέρνηση να περιορίζει τις εξωτερικές εργασίες σε ευάλωτους κλάδους.

Χάος στη Βρετανία με 30.000 κεραυνούς και πλημμύρες

Η Βρετανία βιώνει ένα διπλό καιρικό πλήγμα. Ενώ προετοιμάζεται για θερμοκρασίες-ρεκόρ που ενδέχεται να αγγίξουν τους 37°C με 40°C (πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ του 2022), η χώρα επλήγη από σφοδρές νυχτερινές καταιγίδες.

Περισσότεροι από 30.000 κεραυνοί φώτισαν τον ουρανό της νότιας Αγγλίας και του Λονδίνου, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες, διακοπές ρεύματος στο Γκλάστονμπερι και σοβαρά προβλήματα στα αεροδρόμια Χίθροου και Μπρίστολ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δέχτηκε πάνω από 400 κλήσεις για απεγκλωβισμούς και πυρκαγιές που προκλήθηκαν από κεραυνούς. Παράλληλα, δεκάδες σχολεία κλείνουν νωρίτερα, καθώς τα παλιά κτήρια δεν μπορούν να διαχειριστούν τη ζέστη.

Στο «κόκκινο» ολόκληρος ο ευρωπαϊκός Νότος

Στην Ισπανία, η Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44°C, ενώ στην πόλη Αντούχαρ το θερμόμετρο ξεπέρασε ήδη τους 45°C.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη καθώς οι νύχτες δεν προσφέρουν δροσιά, με τουλάχιστον 30 μετεωρολογικούς σταθμούς να καταγράφουν θερμοκρασίες πάνω από 25°C τις πρώτες πρωινές ώρες.