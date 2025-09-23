Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 αγνοούνται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, όπου μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω τυφώνα που πλήττει την περιοχή.

Η Ταϊβάν από τη Δευτέρα (23/9) «χτυπιέται» αλύπητα από τον «υπερ-τυφώνα» Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα), στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

BREAKING: Major disaster unfolding in Guangfu Township, Hualien County in Taiwan. The Mataian Creek landslide lake overflowed this afternoon, washing away the Mataian Bridge and flooding almost all of Guangfu Township. Another peak is expected soon.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέβασε σε 30 τον αριθμό των αγνοουμένων στην Χουαλιέν μετά την πλημμύρα, με δύο θανάτους να αναφέρονται στην Γκουανγκφού.

HAPPENING NOW: The current situation in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan, is that the barrier lake has collapsed, and the village is filled with elderly residents.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρρευσε μία γέφυρα.

A bridge was destroyed after heavy rain from Typhoon Ragasa caused a lake to burst in Taiwan

Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα της λόγω του τυφώνα.

Words can't capture the scale of what's unfolding right now in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan. The Mataian Creek landslide lake has overflowed, destroying the Mataian Bridge and flooding large parts of the area.

Ο «υπερ-τυφώνας Ραγκάσα» σάρωσε Ταϊβάν και Φιλιππίνες

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα χωριά τους στα βόρεια των Φιλιππίνων, ενώ σχολεία και γραφεία έκλεισαν τη Δευτέρα (22/9) και στη γειτονική Ταϊβάν.

Ο «υπερ-τυφώνας» Ραγκάσα κινούνταν με ανέμους 215 χλμ./ώρα, με ριπές που έφταναν έως και 295 χλμ./ώρα, όταν χτύπησε το νησί Πανουιτάν στα ανοιχτά της επαρχίας Καγκαγιάν το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν οι μετεωρολόγοι των Φιλιππίνων.

Thousands take shelter in schools and evacuation centres in the Philippines Monday as heavy rains and gale-force winds from Super Typhoon Ragasa lash the country's far north

Οι τροπικοί κυκλώνες με συνεχείς ανέμους έντασης τουλάχιστον 185 χλμ./ώρα κατηγοριοποιούνται στις Φιλιππίνες ως «υπερ-τυφώνες», ένας χαρακτηρισμός που υιοθετήθηκε πριν από χρόνια για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα που συνδέεται με τέτοιες ακραίες καιρικές διαταραχές.

Super Typhoon Ragasa brought heavy rain and strong winds to the northern Philippines, triggering evacuations as the country's disaster response agency went on full alert

Ο Ραγκάσα κατευθύνεται δυτικά και προβλέπεται να παραμείνει στη Θάλασσα της νότιας Κίνας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (24/9), περνώντας νότια της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ, πριν φτάσει στα ηπειρωτικά.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναρντ Μάρκος Τζούνιορ, ανέστειλε τις κυβερνητικές εργασίες και όλα τα μαθήματα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα και σε 29 επαρχίες, στην κύρια βόρεια περιοχή Λουζόν.

Super Typhoon Ragasa hit the northern Philippines on Monday with winds of up to 215 kilometres per hour, tearing off roofs and toppling trees as tens of thousands sought shelter

Περισσότεροι από 8.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν για ασφάλεια από το Καγκαγιάν, ενώ 1.220 οδηγήθηκαν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης στο Απάγιαο, το οποίο είναι επιρρεπές σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Süper Tayfun Ragasa, Filipinler'de hayatı olumsuz etkiliyor

Kamu kurumlarında zorunlu olmayan mesailer iptal edildi

Bazı bölgelerde tahliyeler devam ediyor

Οι εσωτερικές πτήσεις ανεστάλησαν στις βόρειες επαρχίες που επλήγησαν από τον τυφώνα, ενώ απαγορεύτηκε στα αλιευτικά σκάφη και στα φέριμποτ μεταξύ νησιών να αποπλεύσουν από λιμάνια λόγω της θαλασσοταραχής.

The Philippines suspended work and classes across Metro Manila and large parts of the country as Super Typhoon Ragasa moved toward northern Luzon, threatening destructive winds and heavy rain

Από την πλευρά τους, οι Αρχές στις νότιες κομητείες Ταϊτούνγκ και Πινγκτούνγκ της Ταϊβάν διέταξαν διακοπή πτήσεων σε ορισμένες παράκτιες και ορεινές περιοχές, καθώς και στα νησιά Ορχιδέα και Γκριν.

Ο Ραγκάσα επέβαλε επίσης την ακύρωση των απογευματινών πτήσεων προς απομακρυσμένα νησιά και ανέστειλε διάφορες υπηρεσίες πορθμείων, ανέφερε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.