Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 αγνοούνται στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, όπου μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω τυφώνα που πλήττει την περιοχή.

Η Ταϊβάν από τη Δευτέρα (23/9) «χτυπιέται» αλύπητα από τον «υπερ-τυφώνα» Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε το απόγευμα της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα), στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέβασε σε 30 τον αριθμό των αγνοουμένων στην Χουαλιέν μετά την πλημμύρα, με δύο θανάτους να αναφέρονται στην Γκουανγκφού.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κατέρρευσε μία γέφυρα.

Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα της λόγω του τυφώνα.

Ο «υπερ-τυφώνας Ραγκάσα» σάρωσε Ταϊβάν και Φιλιππίνες

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα χωριά τους στα βόρεια των Φιλιππίνων, ενώ σχολεία και γραφεία έκλεισαν τη Δευτέρα (22/9) και στη γειτονική Ταϊβάν.

Ο «υπερ-τυφώνας» Ραγκάσα κινούνταν με ανέμους 215 χλμ./ώρα, με ριπές που έφταναν έως και 295 χλμ./ώρα, όταν χτύπησε το νησί Πανουιτάν στα ανοιχτά της επαρχίας Καγκαγιάν το απόγευμα της 22ας Σεπτεμβρίου, όπως ανέφεραν οι μετεωρολόγοι των Φιλιππίνων.

Οι τροπικοί κυκλώνες με συνεχείς ανέμους έντασης τουλάχιστον 185 χλμ./ώρα κατηγοριοποιούνται στις Φιλιππίνες ως «υπερ-τυφώνες», ένας χαρακτηρισμός που υιοθετήθηκε πριν από χρόνια για να υπογραμμίσει τον επείγοντα χαρακτήρα που συνδέεται με τέτοιες ακραίες καιρικές διαταραχές.

Ο Ραγκάσα κατευθύνεται δυτικά και προβλέπεται να παραμείνει στη Θάλασσα της νότιας Κίνας τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (24/9), περνώντας νότια της Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ, πριν φτάσει στα ηπειρωτικά.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναρντ Μάρκος Τζούνιορ, ανέστειλε τις κυβερνητικές εργασίες και όλα τα μαθήματα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα και σε 29 επαρχίες, στην κύρια βόρεια περιοχή Λουζόν.

Περισσότεροι από 8.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν για ασφάλεια από το Καγκαγιάν, ενώ 1.220 οδηγήθηκαν σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης στο Απάγιαο, το οποίο είναι επιρρεπές σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι εσωτερικές πτήσεις ανεστάλησαν στις βόρειες επαρχίες που επλήγησαν από τον τυφώνα, ενώ απαγορεύτηκε στα αλιευτικά σκάφη και στα φέριμποτ μεταξύ νησιών να αποπλεύσουν από λιμάνια λόγω της θαλασσοταραχής.

Από την πλευρά τους, οι Αρχές στις νότιες κομητείες Ταϊτούνγκ και Πινγκτούνγκ της Ταϊβάν διέταξαν διακοπή πτήσεων σε ορισμένες παράκτιες και ορεινές περιοχές, καθώς και στα νησιά Ορχιδέα και Γκριν.

Ο Ραγκάσα επέβαλε επίσης την ακύρωση των απογευματινών πτήσεων προς απομακρυσμένα νησιά και ανέστειλε διάφορες υπηρεσίες πορθμείων, ανέφερε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ταϊβάν #Φονικός τυφώνας