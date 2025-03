Μια 20χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε τρεις πεζούς στο κεντρικό Λονδίνο την Τρίτη (18/3), έξω από το King’s College.

Οι άλλοι δύο πεζοί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ένας από τους τραυματίες φέρει επικίνδυνα για τη ζωή του τραύματα, ενώ ο άλλος έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Ο 26χρονος οδηγός του βαν συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά τo περιστατικό με το βαν στην Strand στο κεντρικό Λονδίνο.

Οι έρευνες συνεχίζονται και ο τόπος του εγκλήματος έχει αποκλειστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αναφέρει ότι το δυστύχημα δεν αντιμετωπίζεται ως συνδεόμενο με την τρομοκρατία.

A van has hit a number of pedestrians on The Strand in central London. Police are on the spot.#London pic.twitter.com/YqptTQQaap

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) March 18, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ