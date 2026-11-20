Μια σκούπα αποθηκευμένη σε ημιρυμουλκούμενο στάθηκε αρκετή για να εγκλωβίσει ένα φορτηγό σε σιδηροδρομική διάβαση στη Νέα Ζηλανδία. Ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει την καμπίνα μόλις πέντε δευτερόλεπτα πριν πέσει πάνω της μια εμπορευματική αμαξοστοιχία βάρους 876 τόνων, που κινούνταν με 68 χιλιόμετρα την ώρα.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2025 στο Γουαϊκανάε. Το τελικό πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης Μεταφορικών Ατυχημάτων της Νέας Ζηλανδίας (TAIC), που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, εξηγεί τόσο την ασυνήθιστη αιτία της ακινητοποίησης όσο και τις παραλείψεις που προηγήθηκαν. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Η στροφή που μπλόκαρε τα φρένα

Το φορτηγό της Goodman Contractors μετέφερε ένα αρθρωτό ανατρεπόμενο όχημα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, περίπου 100 μέτρα μετά τις γραμμές. Καθώς έστριβε για να περάσει τη διάβαση, οι τροχοί του ημιρυμουλκούμενου μπλόκαραν και ο κινητήρας έσβησε. Οι μπροστινοί τροχοί του φορτηγού βρίσκονταν ήδη ανάμεσα στις ράγες.

Οι ερευνητές εντόπισαν την αιτία σε μια ξύλινη σκούπα, αποθηκευμένη στο μπροστινό μέρος του ημιρυμουλκούμενου. Κατά την κλειστή στροφή, το κοντάρι της πίεσε τους σωλήνες του συστήματος πέδησης με πεπιεσμένο αέρα.

Η αναπαράσταση έδειξε ότι η πίεση μπορούσε να ανοίξει τον μοχλό ταχείας απασφάλισης ενός συνδέσμου και να αποσυνδέσει τη γραμμή αέρα. Σε αυτή την περίπτωση, τα φρένα του ημιρυμουλκούμενου ενεργοποιούνται αυτόματα, ακινητοποιώντας το.

Το φορτηγό δεν μπορούσε πλέον να κινηθεί ούτε μπροστά ούτε πίσω.

Πέντε δευτερόλεπτα για να σωθεί

Ο οδηγός προσπάθησε να βάλει ξανά μπροστά τον κινητήρα. Εξήντα οκτώ δευτερόλεπτα μετά την ακινητοποίηση, ενεργοποιήθηκαν τα φώτα και τα ηχητικά σήματα της διάβασης και άρχισαν να κατεβαίνουν οι μπάρες. Η μία ακούμπησε πάνω στην καμπίνα.

Είκοσι δευτερόλεπτα αργότερα, ο οδηγός είδε το τρένο να πλησιάζει. Πήδηξε από το όχημα και, μόλις πέντε δευτερόλεπτα μετά, ακολούθησε η σύγκρουση.

Η καμπίνα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η διάβαση έκλεισε για ώρες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην οδική και σιδηροδρομική κυκλοφορία. Το φορτηγό και το ημιρυμουλκούμενο διέθεταν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας και δεν είχαν γνωστές βλάβες. Μετά το ατύχημα, η εταιρεία αντικατέστησε συνδέσμους και συνδέσεις στον στόλο της.

Το τηλεφώνημα που δεν έγινε

Σύμφωνα με το πόρισμα, η σύγκρουση θα είχε σχεδόν βέβαια αποφευχθεί αν είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στο κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Το φορτίο είχε ύψος 4,65 μέτρα, πάνω από το ασφαλές όριο των 4,5 μέτρων κάτω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια της διάβασης. Για τη διέλευση απαιτούνταν ειδική άδεια της KiwiRail, με βασικό όρο την προηγούμενη επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου. Έτσι, οι ελεγκτές θα μπορούσαν είτε να συγκρατήσουν το τρένο σε κόκκινο σηματοδότη είτε να ζητήσουν από το φορτηγό να περιμένει.

Ωστόσο, από το 2014 οι άδειες της εταιρείας περιλάμβαναν λανθασμένη σημείωση ότι δεν χρειαζόταν ενημέρωση για φορτία ύψους έως 4,8 μέτρων. Η εξαίρεση συνδεόταν με ένα προτεινόμενο πιλοτικό πρόγραμμα, για το οποίο δεν υπογράφηκε ποτέ συμφωνία. Ακόμη και αν είχε υπογραφεί, σύμφωνα με την επιτροπή, δεν θα καταργούσε την υποχρέωση επικοινωνίας.

Η σημείωση παρέμενε στις εξαμηνιαίες ανανεώσεις των αδειών μέχρι τον Μάιο του 2024. Όταν άλλαξε η διατύπωση, η KiwiRail δεν ενημέρωσε την εταιρεία ότι απαιτούνταν τηλεφώνημα πριν από τη διέλευση. Οι ερευνητές έκριναν πολύ πιθανό ότι η Goodman Contractors εξακολουθούσε να θεωρεί πως εξαιρούνταν.

Χωρίς ειδοποίηση για την αποκλεισμένη διάβαση

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι αιτήσεις για τις άδειες αντιμετωπίζονταν ως διοικητική διαδικασία, χωρίς έλεγχο ασφαλείας από το αρμόδιο επιχειρησιακό προσωπικό ή παρακολούθηση της τήρησης των όρων.

Στη διάβαση δεν υπήρχε σύστημα που να ειδοποιεί το κέντρο ελέγχου ότι οι γραμμές είχαν αποκλειστεί, ούτε πινακίδα με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, παρότι αρκετοί άνθρωποι παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Η KiwiRail ανακοίνωσε ότι έχει βελτιώσει το σύστημα αδειοδότησης και καταργήσει τις προηγούμενες εξαιρέσεις και τα μνημόνια συνεννόησης. Θα εξετάσει επίσης τεχνολογίες παρακολούθησης των διαβάσεων. Από τη συγκεκριμένη διάβαση περνούν καθημερινά περίπου 7.500 οχήματα και, σε μια τυπική εργάσιμη ημέρα, περίπου 80 επιβατικά και 16 εμπορευματικά τρένα.