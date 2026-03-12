Βλήμα αγνώστου προέλευσης χτύπησε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προκαλώντας μικρή πυρκαγιά, περίπου 35 ναυτικά μίλια βόρεια του Τζέμπελ Αλί, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου, του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Η υπηρεσία ενημέρωσε ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές και ότι δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέχρι στιγμής.