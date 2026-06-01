Συναγερμός σήμανε στον Περσικό Κόλπο έπειτα από σοβαρό συμβάν, κατά το οποίο εμπορικό πλοίο δέχτηκε πλήγμα από βλήμα άγνωστης προέλευσης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ισχυρή έκρηξη. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε απόσταση σχεδόν 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ, στο Ιράκ.

Βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε η υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το χτύπημα εντοπίστηκε στη δεξιά πλευρά (starboard) του «MSC SARISKA V», σημαίας Παναμά και προκάλεσε εκτεταμένη έκρηξη.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν τραυματισμούς μελών του πληρώματος ή την έκταση των υλικών ζημιών που υπέστη το πλοίο.

Παράλληλα, η UKMTO διευκρίνισε ότι, μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν άμεσο κίνδυνο για θαλάσσια ή περιβαλλοντική ρύπανση στην περιοχή.