Τη δραματική στιγμή κατά την οποία ένα μεγάλο φορτηγό πλοίο συγκρούεται με αλιευτικό σκάφος κοντά στα Στενά της Σιγκαπούρης κατέγραψαν επιβαίνοντες, με το βίντεο να κάνει πλέον τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα, που τραβήχτηκαν από μέλη του πληρώματος του αλιευτικού Luqing Yuanyu 108, διακρίνονται να βρίσκονται στο κατάστρωμα και να κοιτούν με αγωνία το φορτηγό πλοίο First Margaux, το οποίο πλησιάζει επικίνδυνα από την πίσω πλευρά.

Σύμφωνα με το ασιατικό πρακτορείο ειδήσεων CNA, το φορτηγό πλοίο είχε προηγουμένως αναχωρήσει από τη Σιγκαπούρη.

Η ένταση κορυφώνεται όταν ακούγονται φωνές από το αλιευτικό, καθώς τα μέλη του πληρώματος φαίνεται να προσπαθούν απεγνωσμένα να προειδοποιήσουν για την παρουσία τους. Ωστόσο, η απόσταση έχει ήδη μειωθεί δραματικά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η πλώρη του First Margaux χτυπά τη δεξιά πλευρά του αλιευτικού.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, μεγάλες ποσότητες νερού εισέρχονται στο αλιευτικό, το οποίο παίρνει έντονη κλίση. Τα μέλη του πληρώματος προσπαθούν να κρατηθούν από τα κιγκλιδώματα, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν όρθιοι και να αποφύγουν τα χειρότερα.

Όπως αναφέρει το The Maritime Executive, το υπό σημαία Παναμά First Margaux και το περίπου 49 μέτρων Luqing Yuanyu 108 είχαν αποπλεύσει περίπου την ίδια ώρα από αγκυροβόλια στην περιοχή της Σιγκαπούρης. Με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, τα δύο πλοία εισήλθαν στη συνέχεια στο σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας, τον οριοθετημένο θαλάσσιο δίαυλο που διασχίζει τα Στενά της Σιγκαπούρης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το αλιευτικό δεν βυθίστηκε. Το σήμα AIS του συνέχισε να εκπέμπεται, ενώ, σύμφωνα με το The Maritime Executive, όλα δείχνουν ότι το Luqing Yuanyu 108 κατάφερε τελικά να φτάσει σε κοντινή προβλήτα.