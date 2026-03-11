Πλοίο επλήγη σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και με το πλήρωμα να αναγκάζεται να εκκενώσει το σκάφος, ανακοίνωσε τα ξημερώματα, η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, «ζήτησε βοήθεια», πρόσθεσε η UKMTO.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας -όπως υποψιάζεται- άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας. Το σοβαρό περιστατικό καταγράφτηκε περίπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει αναφορά σε θύματα, από την UKMTO με τον καπετάνιο του πληρώματος να διαβεβαιώνει πως όλοι είναι σώοι.

