Επίθεση δέχθηκε πριν από λίγο φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πλοίο έπλεε υπό σημαία Μάλτας και είναι ελληνόκτητο.

Πρόκειται για το σκάφος με την ονομασία «Ζωγραφιά», το οποίο πλέει υπό σημαία Μάλτας και χτυπήθηκε από πύραυλο, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος ναυτικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πλοίο ανήκει στην εταιρεία Vulcanus Technical Maritime Enterprises και συνεχίζει την πορεία προς τον προορισμό το Σουέζ, καθώς δεν έχει υποστεί ζημιές που να επηρεάζουν το αξιόπλοό του.

Στο 24μελες πλήρωμα δεν υπάρχει κανένας Έλληνας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πλοίο είναι μπαλκ κάριερ. Αυτά τα πλοία είναι σχεδιασμένα για τη μεταφορά φορτίων σε αμπάρια, όπως σιτηρά, άνθρακας, σιδηρομετάλλευμα και τσιμέντο.

British maritime security firm Ambrey says a Malta-flagged, Greek-owned, bulk carrier was reportedly targeted and impacted with a missile while transiting northbound approximately 76 nautical miles northwest of Yemen’s #Saleef. pic.twitter.com/1EreVNHhgf

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 16, 2024