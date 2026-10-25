Φορτίο από την Ελλάδα με 120 κιλά κοκαΐνης

Χρήστος Μαζάνης

Ένα φορτίο με οικιακά έπιπλα που ξεκίνησε από την Ελλάδα και είχε προορισμό την Αυστραλία, έκρυβε 120 κιλά κοκαΐνης. Οι διωκτικές αρχές της Αυστραλίας κατάφεραν να ξεσκεπάσουν μια καλά οργανωμένη σπείρα, αποτρέποντας τη διοχέτευση τεράστιας ποσότητας σκληρών ναρκωτικών στους δρόμους της Μελβούρνης.

Ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι αποστολείς του φορτίου.

Πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση, όπως προκύπτει μέχρι στιγμής είναι τρία άτομα, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες που επισύρουν μέχρι και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Οι έρευνες από τις αρχές Οκτωβρίου

Η αρχή του νήματος άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές Οκτωβρίου, όταν οι υπάλληλοι της Αυστραλιανής Συνοριοφυλακής παρατήρησαν ύποπτες ενδείξεις σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε σταλεί από την Ελλάδα.

Ο έλεγχος με υπερσύγχρονα μηχανήματα ακτίνων Χ, αποκάλυψε το καλά κρυμμένο μυστικό. Μέσα σε δύο ξύλινα ντουλάπια που περιείχε το φορτίο, είχαν τοποθετηθεί αριστοτεχνικά 120 συσκευασίες με λευκή σκόνη. Οι χημικές αναλύσεις που ακολούθησαν στο εργαστήριο δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφιβολίας, καθώς ταυτοποίησαν την ουσία ως κοκαΐνη, συνολικού βάρους 120 κιλών.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και η υπόθεση πέρασε στα χέρια της ειδικής Κοινής Ομάδας Δράσης κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η ελεγχόμενη παράδοση και το μπαράζ συλλήψεων

Οι Αρχές της Αυστραλίας αντί λοιπόν να προχωρήσουν σε άμεση κατάσχεση των ναρκωτικών, αποφάσισαν να στήσουν μια προσεκτικά σχεδιασμένη παγίδα. Αφαίρεσαν τα ναρκωτικά και επέτρεψαν στο φορτίο να φτάσει κανονικά στον προορισμό του, σε μια αποθήκη στην περιοχή Έσεντον της Βικτώριας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τον συντονισμό για την παραλαβή είχε αναλάβει μια 49χρονη γυναίκα, η οποία επισκέφθηκε τον χώρο προκειμένου να δρομολογήσει τη μετακίνηση των επίπλων μέσα στα οποία υποτίθεται πως βρίσκονταν τα ναρκωτικά. Στο σημείο εμφανίστηκαν επίσης δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 40 ετών, οι οποίοι ανέλαβαν το πρακτικό κομμάτι της μεταφοράς.

Ο νεότερος από τους δύο φέρεται να οδήγησε το όχημα με το φορτίο σε άλλη περιοχή για να διαχωρίσει το εμπόρευμα, μέρος του οποίου μεταφέρθηκε σε δεύτερο αυτοκίνητο και κατέληξε στα χέρια του 40χρονου συνεργού του.

Η αστυνομική επιχείρηση κορυφώθηκε με ταυτόχρονες εφόδους και τις συλλήψεις των τριών εμπλεκομένων σε διαφορετικά προάστια της Μελβούρνης.

Στο στόχαστρο τα κέρδη των εγκληματικών συνδικάτων

Μετά την προσαγωγή τους, οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς το αίτημά τους για εγγύηση απορρίφθηκε, ενώ η γυναίκα αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ενόψει δίκης που ορίστηκε.

Εκπρόσωποι των αυστραλιανών Αρχών στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία αυτής της επιτυχίας, περιγράφοντας το πώς τα καρτέλ προσπαθούν να ξεγελάσουν τους ελέγχους.

Όπως εξήγησαν υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας τα εγκληματικά δίκτυα εφευρίσκουν διαρκώς νέες και εξελιγμένες μεθόδους απόκρυψης για να θησαυρίσουν. Ωστόσο, η στενή συνεργασία των συναρμόδιων υπηρεσιών διασφαλίζει ότι τα κυκλώματα θα βρίσκουν απέναντί τους ένα ισχυρό τείχος.

Τα αλβανικά εγκληματικά δίκτυα, οι μοτοσικλετιστές και οι διασυνδέσεις με την Ελλάδα

Όπως εξηγούν αστυνομικές πηγές στο Zougla.gr, η μεταφορά κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα ή μέσω Ελλάδας προς την Αυστραλία δεν ελέγχεται από μία και μόνο οργάνωση. Αντιθέτως, αποτελεί πεδίο δράσης διεθνικών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος. Οι ομάδες αυτές εκτός του ότι πολλές φορές συνεργάζονται, επιλέγουν την Αυστραλία επειδή η χώρα έχει πολύ ανεβασμένη τιμή αγοράς κοκαΐνης, δηλαδή η αξία της μπορεί να είναι έως και πέντε φορές μεγαλύτερη από ό,τι στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά το ρίσκο της μεταφοράς εξαιρετικά κερδοφόρο για τα συνδικάτα του εγκλήματος.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αξία των ναρκωτικών στην αγορά υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αλβανικά εγκληματικά δίκτυα έχουν βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστο για μεταφορές ναρκωτικών στην Αυστραλία. Τα αλβανικά καρτέλ έχουν αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και ελέγχουν μεγάλο μέρος της εισαγωγής κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική.

Όσον αφορά στην Αυστραλία, φέρεται πως έχουν αναπτύξει ισχυρά δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση εξάρθρωσης δικτύου που μετέφερε κοκαΐνη από την Ελλάδα στην Αυστραλία μέσα σε jukeboxes, η οποία διευθυνόταν από Αλβανούς υπηκόους που συνεργάζονταν με τοπικές συμμορίες μοτοσικλετιστών.

Οι ομάδες αυτές όπως οι «Comancheros», οι «Hells Angels» και οι «Rebels», που δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία, αποτελούν τον βασικό «διανομέα» και τον συνδετικό κρίκο για την υποδοχή των ναρκωτικών στο αυστραλιανό έδαφος.

Μάλιστα πολλά ηγετικά στελέχη αυτών των αυστραλιανών συμμοριών έχουν διαφύγει από την Αυστραλία και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα ή στην Τουρκία. Από εκεί, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, συντονίζουν τη μεταφορά μεγάλων φορτίων προς την Αυστραλία.

Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τους αποστολείς, για να μπορέσει να διαπιστωθεί ποιοι έστειλαν το φορτίο από τη χώρα μας ή ποιοι εξασφάλισαν την μεταφορά του μέσω της Ελλάδας.