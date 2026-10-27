Χρήστος Μαζάνης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των Βουλγαρικών Αρχών για τον εντοπισμό των αποστολέων ενός τεράστιου φορτίου λαθραίων τσιγάρων, το οποίο ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Βουλγαρία, αλλά ακινητοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Το μεγάλο «χτύπημα» στο λαθρεμπόριο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο «Στρούμα», στο ύψος του χωριού Μαρικοστίνοβο του Δήμου Πέτριτς.

Ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, αποτελεί ένα από τα πιο κομβικά σημεία του οδικού δικτύου που συνδέει τη Σόφια με την Ελλάδα.

Στελέχη του Τμήματος Τελωνείων της γειτονικής χώρας σταμάτησαν για έλεγχο ένα ύποπτο φορτηγό με βουλγαρικές πινακίδες, το οποίο είχε εισέλθει από την Ελλάδα.

Αν και ο 59χρονος οδηγός, με τα αρχικά Ι.Ρ., παρουσίασε έγγραφα μεταφοράς που έδειχναν ότι το φορτίο περιείχε απλά «είδη οικιακής χρήσης», η ακτινογραφία από το ειδικό μηχάνημα X-ray και ο εξονυχιστικός έλεγχος των τελωνειακών αποκάλυψαν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Έπειτα από έρευνα προέκυψε ότι και οι 32 παλέτες του φορτηγού ήταν γεμάτες με λαθραία τσιγάρα γνωστών εμπορικών σημάτων.

Συνολικά κατασχέθηκαν 480.000 πακέτα, με τη συνολική αξία του εμπορεύματος να αγγίζει το ποσό των 1.838.400 ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την καθοδήγηση και την άμεση εποπτεία της Περιφερειακής Εισαγγελίας του Μπλαγκόεβγκραντ.

Στον 59χρονο οδηγό έχουν ήδη απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες, ενώ το βάρος των ερευνών πέφτει πλέον στο να ξετυλιχθεί το κουβάρι της διαδρομής του φορτίου και να ταυτοποιηθούν τα μέλη του κυκλώματος που οργάνωσαν την αποστολή-μαμούθ από το ελληνικό έδαφος.

Το δίκτυο παραγωγής και οι διαδρομές προς τη Δυτική Ευρώπη

Η κατάσχεση αυτή από ξένες Αρχές φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δράση των πολυεθνικών εγκληματικών δικτύων που λύνουν και δένουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και φυσικά και στη χώρα μας. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο Zougla.gr, η Ελλάδα και η Βουλγαρία αποτελούν κομβικούς σταθμούς σε ένα αμφίδρομο δίκτυο διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.

Μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις στήνουν πλήρως εξοπλισμένες, κρυφές μονάδες παραγωγής και συσκευασίας σε περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας όπου παράγουν μαζικά τσιγάρα, αντιγράφοντας πιστά γνωστές εμπορικές μάρκες.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως περίπου το 70% της παραγωγής αυτών των εγχώριων εργαστηρίων διοχετεύεται μέσω των ελληνοβουλγαρικών συνόρων προς τις αγορές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης.

Τα κυκλώματα από την πλευρά τους επιστρατεύουν εξελιγμένες μεθόδους για να περνούν απαρατήρητα το λαθραίο εμπόρευμα από τους τελωνειακούς ελέγχους. Τα λαθραία τσιγάρα κρύβονται συχνά ανάμεσα σε νόμιμα φορτία.

Σημειώνεται πως οι πρόσφατες διαδοχικές κατασχέσεις από υπηρεσίες του εξωτερικού δύο μεγάλων φορτίων ναρκωτικών, αλλά και του συγκεκριμένου φορτίου λαθραίων τσιγάρων, τα οποία είχαν αποσταλεί από την Ελλάδα, φέρνουν στο φως τη συστηματική δράση διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που χρησιμοποιούν τη χώρα μας ως βασικό «κόμβο» ή ορμητήριο για τη διακίνηση παράνομων φορτίων.

Από την Ελλάδα στην Αυστραλία με 120 κιλά κοκαΐνης σε έπιπλα

Η δράση των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται επί ελληνικού εδάφους, δεν περιορίζεται στα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά εκτείνεται μέχρι την άλλη άκρη του πλανήτη. Πριν από μερικά 24ωρα, όπως αποκάλυψε το Ζougla.gr, οι Αρχές της Αυστραλίας εντόπισαν στη Μελβούρνη ένα φορτίο 120 κιλών κοκαΐνης, κρυμμένο μέσα σε ξύλινα έπιπλα που είχαν αποσταλεί απευθείας από την Ελλάδα. Η αξία της κοκαΐνης στη μαύρη αγορά εκτιμάται στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Για την υπόθεση αυτή στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, η οποία οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκαλύπτει τις στενές διασυνδέσεις που έχουν αναπτύξει εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα με ισχυρά διεθνή συνδικάτα και συμμορίες μοτοσικλετιστών στο εξωτερικό.

Το φορτίο με τα φιστίκια για την Ελλάδα έκρυβε 329 κιλά μαριχουάνας και κοκαΐνης

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα αποτελεί και τον τελικό προορισμό για τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών που εισάγονται από την Ευρώπη. Σχεδόν παράλληλα, οι βουλγαρικές Τελωνειακές Αρχές στον συνοριακό σταθμό του Βιντίν αναχαίτισαν πρόσφατα ένα φορτηγό που μετέφερε 329 κιλά μαριχουάνας και 19,3 κιλά κοκαΐνης. Όπως προέκυψε από τα έγγραφα μεταφοράς, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του παράνομου φορτίου είχε ως τελικό παραλήπτη την Ελλάδα.

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