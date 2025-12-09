Ρεπορτάζ: Α.Σ.

Το γιορτινό κλίμα επικρατεί στη Βρυξέλλες. Υπέροχα στολισμένη είναι αυτή την περίοδο η μεσαιωνική πλατεία Γκραν Πλας, το πιο φωτογραφημένο σημείο της πόλης και ένα από τα ομορφότερα της ΕΕ.

Πρωταγωνιστής είναι φυσικά το φωταγωγημένο δέντρο στο κέντρο της αλλά και η πολυσυζητημένη φάτνη χωρίς πρόσωπα.

Κόσμος συρρέει για να κάνει τις χριστουγεννιάτικες αγορές του, αλλά και για να δει από κοντά την ιδιαίτερη όντως φάτνη που το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η κάμερα της «Ζούγκλας» βρίσκεται στην Βελγική πρωτεύουσα και καταγράφει υπέροχες εικόνες. Φυσικά δεν λοίπουν και οι εκπλήξεις αφού ο φακός της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας εντόπισε στην πόλη τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη αλλά και τον νυν, Χάρη Δούκα.

Ο Κώστας Μπακογιάννης στη Γκαλερί ντε λα Ρεν

Η βόλτα στην πλατεία, όπως ειπώθηκε έχει και εκπλήξεις. Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης φωτογραφήθηκε στην περίφημη Galerie de la Reine, με τα γνωστά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Άνετος και χαλαρός συνομιλεί με ένα ζευγάρι στην φωταγωγημένη κεντρική πλατεία της βελγικής πρωτεύουσας.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων στη Γκαλερί ντε λα Ρεν

Δείτε τα σχετικά βίντεο από τη Γκαλερί ντε λα Ρεν:

Η Grand Place έχει μια πλούσια ιστορία που χρονολογείται από τον Μεσαίωνα. Κάποτε ήταν μια πολυσύχναστη αγορά και με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε στο πολιτικό και οικονομικό κέντρο των Βρυξελλών. Η σημερινή εμφάνιση της πλατείας είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα εκτεταμένων ανακαινίσεων που πραγματοποιήθηκαν τον 17ο αιώνα.

Δείτε στιγμιότυπα της «Ζούγκλας» από την γιορτινή πλατεία:

Όπως αναφέρθηκε και πριν, ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε στο Βέλγιο μία αναπαράσταση της σκηνής της Γέννησης του Χριστού, στην Γκραν Πλας των Βρυξελλών, με τον τίτλο «Fabrics of the Nativity».

Κι αυτό γιατί αντί για την κλασική απεικόνιση της Γέννεσης του Σωτήρος , η φάτνη έχει νέα μορφή.

Αρχικά, είναι φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα υφάσματα, σχεδιασμένη από την αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων, Βικτόρια-Μαρία Γκέιερ.

Η καινοτομία της έγκειται στην εμφάνιση που έχουν οι μορφές της Παναγίας, του Ιωσήφ, του Θείου Βρέφους και των υπολοίπων, που είναι όλες χωρίς πρόσωπο. Τα πρόσωπα έχουν αντικατασταθεί από ένα παζλ υφασμάτων σε αποχρώσεις του μπεζ και του καφέ.

Τίποτα βέβαια δεν θυμίζει την παραδοσιακή εικονογραφία της Αγίας Οικογένειας.

Ο σκοπός αυτής της επιλογής ήταν να δοθεί ένας «συμπεριληπτικός συνδυασμός όλων των τόνων δέρματος, ώστε ο καθένας να μπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του.

Δείτε βίντεο από τη φάτνη χωρίς πρόσωπα:

Το σύμβολο της πόλης… «Atomium»

Το Atomium στις Βρυξέλλες είναι ένα εμβληματικό αρχιτεκτονικό μνημείο που συμβολίζει την επιστήμη και την πρόοδο, κατασκευασμένο για την Παγκόσμια Έκθεση του 1958 και αναπαριστά έναν κρύσταλλο σιδήρου μεγενθυμένο 165 δισεκατομμύρια φορές.

Αποτελείται από εννέα ατσάλινες σφαίρες συνδεδεμένες με σωλήνες, προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης από την κορυφή και φιλοξενεί εκθέσεις, ενώ λειτουργεί ως σύμβολο των Βρυξελλών και του Βελγίου.

Πρόκειται για ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα των Βρυξελλών.