Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Air China το Σάββατο (18/10), εξαιτίας πυρκαγιάς που «ξέσπασε» στη χειραποσκευή ενός επιβάτη, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης από την ανατολική κινεζική πόλη Χανγκζού προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντσεον, κοντά στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul. It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger’s luggage spontaneously combusting. The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul. It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger’s luggage spontaneously combusting. The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

«Μία μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη που ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα της πτήσης CA139», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε μήνυμα στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo.

«Το πλήρωμα αντιμετώπισε αμέσως την κατάσταση σύμφωνα με το πρωτόκολλο, και κανείς δεν τραυματίστηκε», τονίστηκε, με την εταιρεία να γνωστοποιεί ότι το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης».

Πηγή: Breaking Aviation News & Videos