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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στον Νέο Κόσμο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην οδό Ευδόξου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες έχει βρεθεί μια σορός αγνώστων, μέχρι στιγμής, στοιχείων. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενεργή εστία φωτιάς.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2026

Εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης στον Νέο Κόσμο:

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.