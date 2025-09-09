Ένα μεγάλο μέρος της γερμανικής πρωτεύουσας έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς άγνωστοι δράστες πυρπόλησαν δύο πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος στο Βερολίνο. Σχεδόν 50.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο νοτιοανατολικό Βερολίνο έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι Αρχές υποψιάζονται δολιοφθορά εξτρεμιστών με πολιτικά κίνητρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βερολίνου, επηρεάστηκαν περίπου 43.000 νοικοκυριά, 3.000 επιχειρήσεις και δύο γηροκομεία. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί έκτακτης ανάγκης 112 και 110 επηρεάστηκαν από τη διακοπή ρεύματος, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στις συγκοινωνίες.

«Το αντικείμενο που δέχτηκε την επίθεση και οι επιπτώσεις στην περιοχή της πόλης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσε να πρόκειται για εμπρησμό με πολιτικό κίνητρο», δήλωσε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας Άνια Ντίρσκε το πρωί της Τρίτης. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Κρατικής Εγκληματολογικής Αστυνομίας ανέλαβε την έρευνα. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα λεγόμενο επιταχυντικό, όπως βενζίνη. Το πολιτικό υπόβαθρο των δραστών, ωστόσο, είναι προς το παρόν άγνωστο.

Η πυρκαγιά στους δύο πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας στο Königsheider Weg στο Johannisthal αναφέρθηκε γύρω στις 3:30 π.μ. Είναι τερματικοί πόλοι, όπου οι εναέριες γραμμές μετατρέπονται σε υπόγειες.