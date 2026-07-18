Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει ο πύρινος εφιάλτης που πλήττει την κατοικημένη περιοχή Κρόκσταντελβα στον δήμο του Ντράμμεν, στη Νορβηγία, με τις δυνάμεις ασφαλείας και κατάσβεσης να δίνουν μια πρωτόγνωρη μάχη με τις φλόγες.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε λοφώδη έκταση, πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις και επεκτάθηκε με ταχύτητα στις γύρω γειτονιές. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι αποκαρδιωτικός, καθώς περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον 400 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους για να σωθούν.

Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπυρώσεις

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το δίκτυο nrk.no, αν και η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, η γενικότερη εικόνα στο μέτωπο παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Ο κίνδυνος για περαιτέρω εξάπλωση έχει μειωθεί σημαντικά, ωστόσο στην περιοχή παραμένουν διάσπαρτες ενεργές εστίες.

Ο επικεφαλής της Διαδημοτικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βέστφολντ, Γιαν Χέλγκε Κάιζερ, επεσήμανε ότι οι δυνάμεις επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στην αξιολόγηση και την άμεση αντιμετώπιση αυτών των εστιών πριν προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Κινητοποίηση του στρατού και γιγαντιαία επιχείρηση από αέρος

Στο σημείο επιχειρεί μια γιγαντιαία δύναμη που ξεπερνά τους 100 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έξι ελικόπτερα, ενώ στο έργο τους συνδράμουν η Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και η Πολιτική Άμυνα της χώρας.

Παράλληλα, ακόμη επτά ελικόπτερα βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας στη νότια Νορβηγία, την ώρα που τα εναέρια μέσα έχουν ήδη πραγματοποιήσει ρίψεις περίπου 800.000 λίτρων νερού, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ανακόψουν τη μανία της φωτιάς.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά και ποια η κατάσταση των τραυματιών

Από τις έρευνες της Αστυνομίας προκύπτει ότι η καταστροφική πορεία της φωτιάς ξεκίνησε από μια μεζονέτα και στη συνέχεια μεταδόθηκε αστραπιαία στα διπλανά οικήματα. Στα θετικά της υπόθεσης καταγράφεται το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους ή σοβαρά τραυματίες.

Ωστόσο, δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα είναι στέλεχος της Πολιτικής Άμυνας, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. Επιπλέον, ελαφρά τραύματα υπέστη ένας πυροσβέστης, ενώ πρώτες βοήθειες για εισπνοή καπνού χρειάστηκε να παρασχεθούν και σε οκτώ αστυνομικούς που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της εκκένωσης.

Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας

Για μια ιστορικών διαστάσεων καταστροφή έκανε λόγο ο διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (DSB), Λαρς Τζέικομπ Χίιμ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά αυτού του είδους που έχει καταγραφεί στη χώρα κατά τη σύγχρονη εποχή, εκφράζοντας παράλληλα την ανακούφισή του που δεν θρηνήσαμε θύματα.

Αναλύοντας τα αίτια της ταχύτατης επέκτασης, ο Ρούμπεν Ντόμπλερ Στραντ, ερευνητής πυρκαγιών και λέκτορας στο Høgskulen på Vestland, εξήγησε ότι οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών δημιούργησαν συνθήκες έντονης ξηρασίας. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή ξύλινη κατασκευή των σπιτιών, το έντονα κατηφορικό ανάγλυφο του εδάφους και τους νότιους ανέμους, λειτούργησε ως επιταχυντής, οδηγώντας σε αυτή την πρωτοφανή τραγωδία.