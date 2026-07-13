Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο ιστορικό δάσος του Φονταινεμπλώ στο Παρίσι, ως αποτέλεσμα του υψηλού κύματος καύσωνα που συνεχίζεται σε όλη τη Γαλλία.

Σημαντικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς, σε απόσταση μόλις 70 χιλιομέτρων από το Παρίσι, εκεί όπου βρίσκεται το Φονταινεμπλώ, ένα από τα γνωστότερα βασιλικά ανάκτορα της Γαλλίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επί ποδός από χθες το βράδυ

Πεντακόσιοι πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί συνολικά για την κατάσβεση της φωτιάς και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair επιχειρούν από χθες το βράδυ, δίνοντας μάχη να σώσουν το ιστορικό δάσος. «Η μάχη συνεχίζεται και σήμερα», ανέφερε η γαλλική πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι ίδιοι πιθανολογούν πως η φωτιά θα διαρκέσει για μέρες. «Ένα εκτάριο (10 στρέμματα) είναι 12 με 18 ώρες δουλειάς», εξήγησαν οι πυροσβέστες.

Aρκετές περιοχές του δάσους του Φοντενεμπλό θα παραμείνουν κλειστές έως τις 15 Ιουλίου. Οι περιοχές αυτές αφορούν δασικούς δρόμους, μονοπάτια πεζοπορίας και όλες τις δασικές εκτάσεις.

Για εμπρησμό μιλά ο Υπουργός Εσωτερικών

Από το πρωί κατέφθασε στην περιοχή ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνιες, όπου ενημερώθηκε από τις Πυροσβεστικές δυνάμεις για την τρέχουσα κατάσταση.

«Υπάρχουν 12 εστίες φωτιάς σε περίμετρο 1000 μέτρων, γεγονός που αφήνει να υποθέσουμε πως πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια».

«Μέχρι την ώρα που σας μιλάω, κατοικήσιμες περιοχές δεν έχουν απειληθεί, ούτε υπάρχουν τραυματίες», προσέθεσε ο υπουργός Νούνιες.

Πηγή: Le Parisien