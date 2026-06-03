Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, από ισχυρή φωτιά που ξέσπασε σε κτήριο στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Press Trust of India. Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Malviya Nagar, στο νότιο τμήμα της ινδικής πρωτεύουσας, σε ένα κτήριο όπου στο ισόγειο λειτουργούσε εστιατόριο και στους επάνω ορόφους υπήρχαν διαμερίσματα κατοικιών. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Ινδία με σκοπό τη λήψη ιατρικής περίθαλψης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να διασώσουν 37 άτομα μέσα από το φλεγόμενο κτήριο, όπως δήλωσε ο αξιωματούχος της υπηρεσίας, Αμπχίλας Μάλικ.

Αν και η φωτιά έχει πλέον κατασβεστεί, τα αίτια που προκάλεσαν την έναρξή της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στις προσπάθειες διάσωσης βοηθώντας στον απεγκλωβισμό των παγιδευμένων και στη μεταφορά των τραυματιών σε ασφαλή σημεία.