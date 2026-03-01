Φωτιά εκδηλώθηκε στους χαμηλούς ορόφους του εμβληματικού ξενοδοχείου Burj Al Arab στο Dubai, έπειτα από πτώση ιρανικού drone στο κτήριο, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σήμερα (28/2). Από την πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά, από την οποία προκλήθηκε πυκνός καπνός, ορατός σε μεγάλη απόσταση.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις, για την παροχή πρώτων βοηθειών. Νωρίτερα το απόγευμα, άλλο ιρανικό drone φέρεται να έπληξε την περιοχή Palm Jumeirah, έναν από τους πιο γνωστούς και πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς της πόλης. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν φλόγες και μια μεγάλη στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό, ενώ ακούγονται σειρήνες και φωνές κατοίκων και επισκεπτών.

Συγκλονιστικές εικόνες

Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο, έχει τεθεί υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για στρατιωτική επιχείρηση που είχαν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.