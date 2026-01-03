Φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας προκαλούν σοβαρά ερωτήματα, σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας στο νυχτερινό κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, εν μέσω μιας από τις πιο φονικές τραγωδίες, στη σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας. Οι εικόνες που δείχνουν τους ιδιοκτήτες, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, να συμμετέχουν ενεργά στην ανακαίνιση του χώρου πριν από περίπου μια δεκαετία, ενδέχεται να κρύβουν σημαντικές παραλείψεις, που συνέβαλαν στη σφοδρότητα της πυρκαγιάς, που έπληξε το κλαμπ τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς.

“You don’t have to go far in Crans-Montana to encounter someone who’s waiting for news of a loved one.” Sky’s @RobHarris reports from the Swiss ski resort where at least 40 people have died after a fire at a bar.https://t.co/boBTbQ0O20 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/cukkcYHSd4 — Sky News (@SkyNews) January 3, 2026

Η φωτιά, που ξεκίνησε λίγο μετά τη 01:30 και εν μέσω του υπερβολικού πλήθους νέων θαμώνων, αποδείχθηκε μοιραία για τουλάχιστον 40 ανθρώπους (σύμφωνα με επίσημα στοιχεία), ενώ άλλοι 119 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων κάτω των 20 ετών, με αρκετούς να νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Tragedy in Swiss Alps: 40 Dead, 100 Injured in New Year’s Eve Fire CRANS-MONTANA, Switzerland — At least 40 people were killed and around 100 others injured, many seriously, after a fire tore through a crowded bar during New Year’s celebrations in the Swiss ski resort town of… pic.twitter.com/F1fBsHqfuH — Breaking911 (@Breaking911) January 1, 2026

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η πυρκαγιά ξέσπασε από σπινθήρες πυροτεχνημάτων που είχαν προσαρμοστεί σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκαλώντας την ταχύτατη εξάπλωση των φλογών στον χώρο, ο οποίος ήταν καλυμμένος με αφρώδη ηχομονωτικό υλικό.

Το πρόβλημα εντάθηκε από την ελλιπή διαχείριση των εξόδων κινδύνου, με την κύρια σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο να αποδεικνύεται τόσο στενή, που πολλοί θαμώνες δεν κατάφεραν να διαφύγουν εγκαίρως.

NEW: Ferdinand Du Beaudiez, 19, a student from Paris who was at Le Constellation bar in Crans-Montana, Switzerland, when the fire erupted speaking to the media on Friday. He has hit out the bar for failing to have sufficient emergency exits. Video: News Corp Australia. pic.twitter.com/RhhmZKrUUW — Sophie Elsworth (@sophieelsworth) January 2, 2026

Η ανακαίνιση του χώρου από τους ιδιοκτήτες

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι φωτογραφίες από το λογαριασμό του Ζακ Μορέτι στο Facebook, οι οποίες καταγράφουν το στάδιο της ανακαίνισης το 2015, δείχνουν τον ιδιοκτήτη να ποζάρει μέσα στο εργοτάξιο, ακόμα και ενώ παρακολουθεί προσωπικά τις εργασίες εκσκαφής. Ο Μορέτι εμφανίζεται να έχει επιβλέψει τη διαδικασία τοποθέτησης του ηχομονωτικού υλικού στην οροφή και άλλες εργασίες, κάτι που εγείρει την ανησυχία για τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα πρότυπα πυρασφάλειας.

Η χρήση αφρώδους μονωτικού υλικού, το οποίο φαίνεται να είναι εύφλεκτο, και η πιθανή στένωση της σκάλας για λόγους αισθητικής ή λειτουργικότητας, ενδέχεται να έχουν συντελέσει στη μοιραία εξάπλωση της φωτιάς. Ειδικοί ανακριτές εξετάζουν τώρα εάν οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις παραβίασαν κανονισμούς και αν συνέβαλαν στην τραγωδία.

Η αντίδραση των ιδιοκτητών και η εξέλιξη της έρευνας

Σε δηλώσεις τους, οι ιδιοκτήτες απέρριψαν τις κατηγορίες για παραβίαση κανόνων και υποστηρίζουν ότι το κατάστημα είχε ελεγχθεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας από τις αρμόδιες Αρχές. «Όλα έγιναν σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε», δήλωσε ο Ζακ Μορέτι, τονίζοντας ότι είναι αποφασισμένοι να συνεργαστούν πλήρως με τις Αρχές για τη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.

Ωστόσο, η έρευνα παραμένει ανοιχτή και οι εισαγγελείς εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο κατηγοριών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εάν αποδειχθεί ότι η χρήση μη πυράντοχων υλικών ή η ακατάλληλη κατασκευή των εξόδων κινδύνου συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Διεθνής ανησυχία

Η τραγωδία έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, με θύματα και τραυματίες από πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως Ιταλία, Γαλλία, Σερβία και Πολωνία. Το πρώτο θύμα που ταυτοποιήθηκε ήταν ο 17χρονος Ιταλός γκόλφερ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ενώ πολλοί ακόμα αγνοούνται, μεταξύ των οποίων και η Βρετανίδα μαθήτρια Σάρλοτ Νένταμ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, που περιλαμβάνει τη χρήση DNA και άλλων στοιχείων, είναι χρονοβόρα και δύσκολη, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων περιμένουν απαντήσεις για το πώς η νύχτα της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκε σε μια ανείπωτη τραγωδία.

Η πυρκαγιά στο Le Constellation έχει θέσει σοβαρά ερωτήματα για την ευθύνη των υπευθύνων, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας, αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον από τις ελβετικές αλλά και τις διεθνείς Αρχές.