Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν σήμερα φωτογραφίες από το ιδιωτικό νησί που κατείχε ο καταδικασμένος παιδόφιλος, Τζέφρι Έπστιν.

Στο νησί αυτό συνέβαιναν φρικτά εγκλήματα κακοποίησης, εμπορίας ανθρώπων και βιασμοί ανήλικων κοριτσιών.

Οι εικόνες δείχνουν πολλά υπνοδωμάτια, μπάνια και κάτι που μοιάζει με οδοντιατρική καρέκλα σε ένα δωμάτιο με μάσκες στον τοίχο, καθώς και ένα σταθερό τηλέφωνο με μικρά ονόματα γραμμένα στα κουμπιά ταχείας κλήσης, όπως Ντάρεν, Ριτς, Μάικ, Πάτρικ και Λάρι.

Καταγράφεται ακόμα ο πλούσιος κήπος, η πισίνα και ένα ελικοειδές μονοπάτι με θέα στον ωκεανό. Ακόμα σε μια φωτογραφία φαίνεται ένα γραφείο με έναν μαύρο πίνακα που πάνω του είναι γραμμένες λέξεις όπως «δύναμη», «απάτη», «συνωμοσίες» και «πολιτική».

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται φωτογραφίες από το νησί του παιδεραστή Τζέφρι Έπστιν.

Δείτε τις εικόνες από το νησί:

Οι αποκαλυπτικές αυτές φωτογραφίες έρχονται μετά την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ σε νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπστιν και βρίσκονται στην κατοχή του. Η δημοσιοποίηση αυτών των αρχείων αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Οι Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι, όπου βρισκόταν και το ιδιωτικό νησί-κολαστήριο παρουσιάζουν εδώ και καιρό μεγάλο ενδιαφέρον για τους ερευνητές που διερευνούν την υπόθεση με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις του Έπστιν. Ο παιδεραστής είχε στην κατοχή του το Little St. James Island και το Great St. James.

Πιο συγκεκριμένα, το νησί Little St. James, που ανήκε στον Έπστιν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών από τις Αρχές οι οποίες μελετούν τις εγκληματικές δραστηριότητες του.

Ο Έπστιν προσκαλούσε συνέχεια πολλούς από τους ισχυρούς και πλούσιους φίλους και γνωστούς του στο ιδιωτικό νησί του, στο οποίο διεξήγαγε το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων και τους βιασμούς ανήλικων κοριτσιών.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, ένα από τα πιο εξέχοντα θύματα του Έπσταϊν, έγραψε στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της ότι σε ένα από τα νησιά, ο καταδικασμένος παιδόφιλος «με εμπορεύτηκε σε έναν άντρα που με βίασε πιο άγρια ​​από οποιονδήποτε άλλον πριν».

Τα δύο νησιά αγοράστηκαν από τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στίβεν Ντέκοφ το 2023. Ο Ντέκοφ δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα του CNN για σχολιασμό σχετικά με τα νησιά.

Πηγή: CNN