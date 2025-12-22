Σοκ, ανατριχίλα και αποτροπιασμό προκαλούν οι νέες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αποτυπώνουν το Τζέφρι Επστάιν να φιλάει κοριτσάκια 12 ετών, τα οποία είναι παιδιά.

Το γαϊτανάκι των αποκαλύψεων πραγματικά δεν έχει τέλος για τον παιδόφιλο χρηματιστή, ο οποίος από ότι φαίνεται λειτουργούσε χωρίς κανένα φραγμό εις βάρος αθώων ψυχών, εκμεταλλευόμενος την οικονομική και κοινωνική του ισχύ.

Στο υλικό που έρχεται στο φως για πρώτη φορά. φαίνεται καθαρά να αγκαλιάζει και να φιλάει μικρά κοριτσάκια. Οι νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Έπσταϊν να αγκαλιάζει, να φιλά και να βρίσκεται σε πολύ τρυφερές στιγμές με μικρά κορίτσια.

Epstein seen kissing, cuddling little girls in stomach-turning new photos released by DOJ https://t.co/dS1QNOYDGi pic.twitter.com/8MYMTCI57A — New York Post (@nypost) December 21, 2025

Σε μία εικόνα, εμφανίζεται να φορά τη ρόμπα του και να κρατά στην αγκαλιά του ένα πολύ μικρό ξανθό κορίτσι με κλειστά μάτια και με εμφανή ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του την ικανοποίηση που νιώθει.

Σε άλλη φωτογραφία χαμογελά σε ιδιωτικό αεροσκάφος, έχοντας τυλίξει το χέρι του γύρω από ένα κορίτσι που φορά γαλάζιο φούτερ.

Μία τρίτη φωτογραφία που πραγματικά σοκάρει, αποτυπώνει τον Επστάιν να φιλά ένα πολύ μικρό κοριτσάκι με κοτσιδάκια ενώ πραγματικά σεκταριστική είναι η φωτογραφία ενός γυμνού βρέφους να κάνει μπάνιο, η οποία δέσποζε σε κορνίζα σε κεντρικό σημείο στην έπαυλή του.

🇺🇸⚡️- Jeffrey Epstein seen with very young children, one slightly out of frame and in another picture kissing one on the head. pic.twitter.com/XP7onptQSc — Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) December 19, 2025



Τα πρόσωπα των παιδιών έχουν καλυφθεί για την προστασία της ταυτότητας πιθανών θυμάτων, καθώς δεν είναι γνωστό ποια από αυτά υπήρξαν πραγματικά θύματα του Έπσταϊν.

Οι φωτογραφίες ήταν κορνιζαρισμένες και τοποθετημένες σε περίτεχνη ξύλινη βιβλιοθήκη στην πολυτελή έπαυλη του Έπσταϊν, στο νησί Little St. James, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

Το νησί θεωρείται σημείο αναφοράς και κομβικής σημασίας χώρος όπου διέπραττε τα εγκλήματα αυτά, και έχει μείνει γνωστό ως «νησί της φρίκης». Το υλικό περιλαμβάνεται σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων, πολλές από τις οποίες έχουν λογοκριθεί.

Το χρονικό του κυκεώνα των αποκαλύψεων

Η υπόθεση του Έπσταϊν ξεκίνησε να απασχολεί τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το 1996, η Μαρία Φάρμερ, πρώην συνεργάτιδα του Έπσταϊν στον χώρο της τέχνης, κατέθεσε επίσημη καταγγελία στο FBI, υποστηρίζοντας ότι ο χρηματιστής είχε εμμονή με την παιδική πορνογραφία και εμπλεκόταν σε σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Παρά την καταγγελία, η έρευνα «πάγωσε» και ο Έπσταϊν κατάφερε να αποφύγει ουσιαστικό νομικό έλεγχο για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται ξεκάθαρα η επιρροή που είχε μέχρι τότε σε λόμπι εξουσίας που κινούσαν τα νήματα αλλά και το πώς «κράταγε στο χέρι», μέσω φωτογραφιών και βιντεοληπτικού υλικού, μερικούς από τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη, αφού και οι ίδιοι συμμετείχαν στα «περίεργα» αλλά εξαιρετικά πολυτελή πάρτι του.

Τη χρονική στιγμη που ο ίδιος τη χρονιά του 2008, παραδέχτηκε σε συμφωνία που έκανε με εκρποσώπους της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, ότι έδινε χρηματικό αντίτιμο σε ανήλικες, με αντάλλαγμα την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών , ξεκίνησε σιγά αλλά σταθερά να μία χιονοστιβάδα αποκαλύψεων.

Βέβαια η «ιδιαίτερη » αυτή συμφωνία του εξασφάλισε την αποφυγή απαγγελίας ομοσπονδιακών κατηγοριών, που θα μπορούσαν να τον στείλουν στη φυλακή για δεκαετίες. Η υπόθεση επανήλθε και πάλι το 2019, όταν συνελήφθη εκ νέου, με ομοσπονδιακές κατηγορίες για sex trafficking ανηλίκων, λίγους μήνες πριν βρεθεί νεκρός στη φυλακή του Μανχάταν.

Θάνατος στη φυλακή και εκκρεμή ερωτήματα

Ο Έπσταϊν εντοπίστηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2019 στη φυλακή του Μανχάταν, σε θάνατο που αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία. Η στενή του συνεργάτιδα, Γκισλέιν Μάξγουελ, εκτίει ποινή 20 ετών για ομοσπονδιακά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η εμπορία ανηλίκων.

Οι νέες φωτογραφίες και έγγραφα επαναφέρουν στο προσκήνιο ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα: ποιοι γνώριζαν, ποιοι σιώπησαν και πόσα ακόμη στοιχεία παραμένουν θαμμένα στα αρχεία των αμερικανικών Αρχών…

Οι νέες αποκαλύψεις αποκαλύπτουν όχι μόνο τη φρικαλεότητα των πράξεων του Τζέφρι Επαστάιν αλλά και την προκλητική κάλυψη που του παρεχόταν από πολλές πλευρές, επί σειρά πολλών ετών. Επίσης είναι εμφανής η αδιαφορία φορέων αλλά και απλών ανθρώπων, για παιδιά που είναι απροστάτευτα και συχνά πέφτουν στα δίχτυα επιτήδειων που τα εκμεταλλεύονται με αισχρό τρόπο, αμαυρώνοντας δια παντός την παιδική τους ψυχή.