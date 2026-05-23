Μια απρόσμενη οικολογική πρόκληση αντιμετωπίζουν οι αρχές στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών Μέσων Ενημέρωσης, οι απαγορευμένες ζώνες γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα έχουν μετατραπεί σε καταφύγιο για έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο πληθυσμό υβριδικών ζώων.

Οι επιστήμονες αναφέρουν πως τα δεδομένα ξεκίνησαν να διαμορφώνονται αμέσως μετά το σοβαρό πυρηνικό δυστύχημα του 2011, όταν η εσπευσμένη εκκένωση χιλιάδων κατοίκων ανάγκασε τους ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων να εγκαταλείψουν τα ζώα τους.

Πολλοί από τους οικόσιτους χοίρους που αφέθηκαν ελεύθεροι κατάφεραν να διαφύγουν στη φύση, όπου ήρθαν σε επαφή και άρχισαν να διασταυρώνονται με τους άγριους αγριόχοιρους της περιοχής, δημιουργώντας ένα νέο υβριδικό είδος.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα κοινής μελέτης που πραγματοποίησαν ειδικοί από τα πανεπιστήμια της Φουκουσίμα και της Χιροσάκι, η συγκεκριμένη επιμειξία οδήγησε σε σοβαρές μεταβολές στα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των ζώων.

Τα υβρίδια που προέκυψαν φαίνεται πως κληρονόμησαν τη γενετική ικανότητα των οικόσιτων χοίρων για συνεχή και συχνή αναπαραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που προκάλεσε την κατακόρυφη και ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού τους εντός της αποκλεισμένης περιοχής.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η παντελής έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στα εγκαταλελειμμένα χωριά λειτούργησε ως καταλύτης για την εξάπλωση αυτών των ζώων, τα οποία πλέον συνιστούν άμεση απειλή για τις γειτονικές αγροτικές καλλιέργειες, τα τοπικά οικοσυστήματα και τις γεωργικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής.