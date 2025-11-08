Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ από την πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατά την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την εκπόνηση έκθεσης για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων, έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα για τη θέση του βετεράνου υπουργού Εξωτερικών στο Κρεμλίνο.

Παρά το γεγονός ότι ο Λαβρόφ είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου, ήταν ο μόνος που απουσίαζε από τη συνάντηση, γεγονός που σύμφωνα με τη ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant ήταν «συντονισμένο».

Το Sky News στο άρθρο του, υπενθυμίζει ότι από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, οι δυτικοί αναλυτές παρακολουθούσαν προσεκτικά βίντεο από κρατικές εκδηλώσεις για να κατανοήσουν την ιεραρχία στο Κρεμλίνο, ποιοι αξιωματούχοι βρίσκονταν κοντά στον ηγέτη και ποιοι έχαναν την εύνοιά του. Σήμερα, τα βίντεο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας αποτελούν υλικό ανάλυσης για τους διεθνείς παρατηρητές, ειδικά καθώς η απουσία του Λαβρόφ συνέπεσε με την επιλογή ενός νεότερου αξιωματούχου να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο κορυφής της G20, ρόλος που κατείχε ο ίδιος για πολλά χρόνια.

Οι φήμες για παραγκωνισμό του Λαβρόφ εντάθηκαν πρόσφατα, όταν η συνάντηση κορυφής Πούτιν – Τραμπ στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ θεωρήθηκε ότι οδήγησε το Λευκό Οίκο να αναβάλει τη συνάντηση, γεγονός που εξόργισε τον Πούτιν, ο οποίος επιθυμεί συνεργασία με την Ουάσινγκτον σε θέματα όπως η Ουκρανία και ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο Sky News ότι η συμπεριφορά ή οι αποφάσεις του Λαβρόφ φαίνεται να «τορπίλισαν τη σύνοδο κορυφής», καθιστώντας τον Πούτιν να φανεί αδύναμος απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους υπουργούς του.

Το μέσο σχολιάζει χαρακτηριστικά με αναφορά στον χώρο του ποδοσφαίρου: «Όπως ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ποτέ δεν αφήνει έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο, έτσι και ο Πούτιν απαιτεί πίστη και υπακοή από τους συνεργάτες του».

«Ήταν μια σημαντική στιγμή. Μια στιγμή που δεν θα περίμενε κανείς να χάσει ένας έμπιστος υπολοχαγός. Ωστόσο, ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο βετεράνος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, απουσίαζε εμφανώς – ήταν το μόνο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου που δεν ήταν παρών. Σύμφωνα με την ρωσική οικονομική εφημερίδα Kommersant, η απουσία του ήταν «συντονισμένη». Αυτό το επεισόδιο από μόνο του θα ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντύπωση. Αλλά σε συνδυασμό με την επιλογή ενός πιο νεαρού αξιωματούχου για να ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της G20 (ρόλος που είχε αναλάβει ο Λαβρόφ τα τελευταία χρόνια) – τότε είναι που αρχίζουν να τίθενται ερωτήματα, και συγκεκριμένα: Έχει παραγκωνιστεί ο κορυφαίος διπλωμάτης της Μόσχας;» γράφει το Sky News.

Η ενδεχόμενη παραγκώνιση του 75χρονου Λαβρόφ θα αποτελούσε σημαντικό γεγονός για τη ρωσική διπλωματία, καθώς υπήρξε βασική προσωπικότητα του Κρεμλίνου για περισσότερες από δύο δεκαετίες και στενός συνεργάτης του Πούτιν, υποστηρίζοντας ενεργά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η ανάλυση του Sky News επισημαίνει ότι ακόμη και η εμφάνισή του στη σύνοδο Πούτιν – Τραμπ στην Αλάσκα, με πουλόβερ φέρων τα αρχικά «CCCP», αντικατοπτρίζει το προφίλ ενός διπλωμάτη βαρέων βαρών με αδιαπραγμάτευτη στάση — αλλά ίσως αυτή η στάση να του στοίχισε την εύνοια του ηγέτη.