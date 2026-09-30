Αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ, με 174 επιβάτες άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, όπου και τελικά προσγειώθηκε πριν λίγο. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί και υπήρξε μεγάλη ανησυχία νωρίτερα, καθώς το μήνυμα από το πιλοτήριο υποδήλωνε πιθανή αεροπειρατεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σηκώθηκαν και κατευθύνονταν προς την περιοχή.

Όμως με νεότερες πληροφορίες, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν πρόκειται για περιστατικό αεροπειρατείας.

Προηγουμένως, το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης με τον ειδικό κωδικό «7500» που δηλώνει αεροπειρατεία ή εχθρική παρέμβαση. Ειδικότερα, η πτήση της εταιρείας Flydubai εξέπεμψε τον κωδικό «7700» –ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης- σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων. Η πτήση FZ1073 εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, αλλά λίγο αργότερα τον άλλαξε σε 7500, ο οποίος υποδηλώνει παράνομη παρέμβαση, όπως ενδεχόμενη αεροπειρατεία. Στη συνέχεια, εξέπεμψε εκ νέου κωδικό 7700.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαπληκτισμό μεταξύ των επιβατών που προκάλεσε το σήμα κινδύνου. Η εφημερίδα Times of Ιsrael αναφέρει ότι ο περιστατικό που οδήγησε το αεροπλάνο να εκπέμψει «παράνομη παρέμβαση» και ένα ακόμη γενικό σήμα έκτακτης ανάγκης προφανώς οφείλεται σε διαμάχη μεταξύ των πιλότων στην πτήση, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας