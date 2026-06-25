Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, προκειμένου να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα που άφησε πίσω του ο καταστροφικός διπλός σεισμός.

Οι διασώστες, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, επιχειρούν να προσεγγίσουν σημεία όπου ακούγονται απελπισμένες φωνές παγιδευμένων, ωστόσο το έργο τους συναντά τεράστια εμπόδια λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν υποστεί οι βασικές υποδομές της χώρας.

Η βόρεια παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία δέχτηκε το πιο σφοδρό πλήγμα από τον Εγκέλαδο, κηρύχτηκε επίσημα σε κατάσταση καταστροφής από την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και στην πρωτεύουσα. Στο Καράκας έχουν ήδη επιβεβαιωθεί οι πρώτοι τρεις θάνατοι, με τις προσπάθειες των Αρχών να επικεντρώνονται σε κτήρια που έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός των Αρχών κάνει λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 700 τραυματίες από τις αλλεπάλληλες ισχυρότατες δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι εφιαλτικές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων οφείλεται στο μέγεθος της καταστροφής και επισημαίνει πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελικός αριθμός των θυμάτων να ξεπεράσει ακόμη και τους 10.000 νεκρούς. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια.

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