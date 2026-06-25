Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, προκειμένου να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα που άφησε πίσω του ο καταστροφικός διπλός σεισμός.
Οι διασώστες, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, επιχειρούν να προσεγγίσουν σημεία όπου ακούγονται απελπισμένες φωνές παγιδευμένων, ωστόσο το έργο τους συναντά τεράστια εμπόδια λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν υποστεί οι βασικές υποδομές της χώρας.
Η βόρεια παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία δέχτηκε το πιο σφοδρό πλήγμα από τον Εγκέλαδο, κηρύχτηκε επίσημα σε κατάσταση καταστροφής από την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Την ίδια ώρα, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και στην πρωτεύουσα. Στο Καράκας έχουν ήδη επιβεβαιωθεί οι πρώτοι τρεις θάνατοι, με τις προσπάθειες των Αρχών να επικεντρώνονται σε κτήρια που έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.
Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός των Αρχών κάνει λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 700 τραυματίες από τις αλλεπάλληλες ισχυρότατες δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλόνισαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των ειδικών είναι εφιαλτικές. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) προειδοποιεί ότι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων οφείλεται στο μέγεθος της καταστροφής και επισημαίνει πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο τελικός αριθμός των θυμάτων να ξεπεράσει ακόμη και τους 10.000 νεκρούς. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια.
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Νέο βίντεο από τη στιγμή που χτύπησαν οι δύο σεισμοί
🔴 #URGENTE | Difunden un nuevo ángulo en video del momento exacto en que se registraron los dos fuertes terremotos en Venezuela. pic.twitter.com/iJICI05kmg
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026
Δρόμοι έχουν ανοίξει στα δύο
🇻🇪Roads in Venezuela are reportedly splitting down the middle after those strong earthquakes.
It looks absolutely terrifying. Really hoping everyone over there is staying safe.
Writer: Daniyalpic.twitter.com/LDpxuDm8Rm
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026
Διασώθηκαν τρία παιδιά στη Λα Γκουάιρα
🔴 #URGENTE | Rescatan con vida a tres niños que permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira tras el devastador terremoto de Venezuela. pic.twitter.com/NKK0fOUfSa
— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026
Βίντεο από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων - Απεγκλωβίζουν ανθρώπους και κατοικίδια
🇻🇪 | En un edificio de El Paraíso continúan las labores de rescate para localizar a las 12 personas que, según confirmación de Protección Civil, aún permanecen bajo los escombros.
Hasta ahora se ha logrado salvar con vida a 2 sobrevivientes y un perro. pic.twitter.com/5W8HyprSvH
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026
En caracas y la guaira todavia estan sacando gente y animales de los escombros pic.twitter.com/Qbemlh5Xtf
— ElBuni (@therealbuni) June 25, 2026
Αρωγή από την Κίνα προς τη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς
Την πλήρη υποστήριξή της προς τη Βενεζουέλα εξέφρασε η Κίνα, δηλώνοντας έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις.
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Γκουό Τζιακούν, διευκρίνισε ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή απώλειες μεταξύ των Κινέζων πολιτών που διαμένουν στη Βενεζουέλα.
Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Βενεζουέλας: «Τρομάξαμε, οι σεισμοί κράτησαν 40 δευτερόλεπτα»
Την εμπειρία του από το διπλό σεισμό που έπληξε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου, ξημερώματα Πέμπτης (25/06) ώρα Ελλάδος, τη Βενεζουέλα, μετέφερε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη χώρα, Θεόδωρος Μαρακέλης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.
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Οι ΗΠΑ στέλνουν ομάδες διάσωσης στη Βενεζουέλα
Σε πλήρη κινητοποίηση τίθεται ο κρατικός μηχανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή επείγουσας βοήθειας στη Βενεζουέλα, η οποία δοκιμάζεται σκληρά μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους.
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Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου
Σε κατάσταση σοκ και εκτεταμένης καταστροφής βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό, εξαιρετικά ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου, που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, 25 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 700, με τους φόβους για αύξηση των θυμάτων να παραμένουν έντονοι.
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Τραμπ: Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς
Την πλήρη ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα, η οποία επλήγη από δύο ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.
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