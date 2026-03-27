Μια νέα παναμερικανική δημοσκόπηση που δημοσίευσε το Fox News δείχνει ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών αποδοκιμάζει τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, παρά τις επίσημες δηλώσεις υποστήριξης από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις 42% των Αμερικανών ψηφοφόρων δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την τρέχουσα στρατιωτική δράση, ενώ 58% την απορρίπτουν , συμπεριλαμβανομένων σχεδόν τεσσάρων στους δέκα που λένε ότι είναι έντονα αντίθετοι.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα 20–23 Μαρτίου και τα αποτελέσματά της δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη 25/3.

Τα δεδομένα καταγράφουν μια μετατόπιση της κοινής γνώμης σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα στα τέλη Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου, όταν οι υποστηρικτές και οι αντίπαλοι ήταν περίπου ισοδύναμοι.

Πολιτικό ρήγμα μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών

Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν επίσης ότι υπάρχει εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Οι συντηρητικοί, ιδιαίτερα αυτοί που ταυτίζονται με το MAGA κίνημα, εξακολουθούν να στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ η πλειοψηφία των ανεξάρτητων και των Δημοκρατικών εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια.

Άλλες πρόσφατες δημοσκοπήσεις ενισχύουν αυτό το μοτίβο:

Έρευνα του Pew Research Center έδειξε ότι 61% των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ηγεσία των ΗΠΑ διαχειρίζεται τη σύγκρουση.

Μια έρευνα του Associated Press βρήκε ότι 6 στους 10 ενήλικες θεωρούν ότι η στρατιωτική δράση έχει υπερβεί τα όρια.

Έρευνες από άλλα ανεξάρτητα ινστιτούτα δείχνουν επίσης μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης να βλέπει την εμπλοκή ως «λάθος» ή «επικίνδυνη» επιλογή.

Ο παράγοντας του κόστους του πολέμου

Μετά από περίπου ένα μήνα από την έναρξη των αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η εμπλοκή έχει προκαλέσει ήδη σημαντικό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε εβδομαδιαίες ανταλλαγές πυρών, εκτοπίσεις πληθυσμών και σημαντικές εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ταυτόχρονα σε πλανητικό σχεδόν επίπεδο, η επιβάρυνση των καταναλωτών με υψηλότερες τιμές καυσίμων και το συνολικό οικονομικό βάρος του πολέμου έχουν επίσης αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα στη δημόσια σφαίρα.

Επιπτώσεις στην πολιτική σκηνή

Η αυξανόμενη αντίθεση των Αμερικανών στον πόλεμο με το Ιράν δημιουργεί πρόσθετη πίεση στην κυβέρνηση και στο Κογκρέσο, καθώς οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις επιλογές στρατιωτικής πολιτικής σε μια περίοδο όπου η κοινή γνώμη φαίνεται να τους στρατεύεται όλο και περισσότερο απέναντί τους.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η στάση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις, ακόμη και τη στρατηγική ενόψει ενδιάμεσων και προσεχών εκλογικών αναμετρήσεων.