Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, ακύρωσε σήμερα το πρωί δεκάδες πτήσεις εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, ανακοίνωσε η εταιρεία Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.

Από τις 1.052 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, 98 είχαν ακυρωθεί νωρίς σήμερα (12/1) το πρωί, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Fraport, προσθέτοντας ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί αναλόγως των μετεωρολογικών συνθηκών.

Das winterliche Wetter sorgt am Frankfurter Flughafen für Ausfälle: 98 Starts und Landungen sind gestrichen. Passagiere müssen sich auf Verzögerungen einstellen. https://t.co/Vz0krcRoEQ — WirtschaftsWoche (@wiwo) January 12, 2026



Πληρώματα για την αντιμετώπιση των χειμερινών συνθηκών έχουν αναπτυχθεί σε όλο το αεροδρόμιο, ενώ 34 οχήματα για την απομάκρυνση του πάγου επιχειρούν στις θέσεις στάθμευσης των αεροσκαφών. Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για το ταξίδι τους, δεδομένων των μετεωρολογικών συνθηκών.

Schneefall und Glatteis haben am Montagmorgen den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen erheblich beeinträchtigt. Bereits in den frühen Stunden wurden zahlreiche Verbindungen gestrichen – darunter auch in die Schweiz. https://t.co/0r9yGeOJii pic.twitter.com/nGKZLP10N3 — Blick  (@Blickch) January 12, 2026

Οι ταξιδιώτες καλούνται επίσης να προσέρχονται στο τέρμιναλ, τουλάχιστον τρεις ώρες πριν από την αναχώρηση. Η γερμανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, η DWD, εξέδωσε προειδοποιήσεις για συνθήκες παγετού σε τμήματα του κρατιδίου της Έσσης, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.