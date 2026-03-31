Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς αντιπαράθεσης όταν πληροφορήθηκε, τον Ιούλιο του 2025, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της επέβαλαν κυρώσεις. Η είδηση της μεταφέρθηκε αμέσως μετά από ομιλία της στη Λιουμπλιάνα, όπου είχε παρουσιάσει μία από τις πιο σκληρές εκθέσεις της για τη Γάζα.

“Israel has effectively been given a license to torture.” Francesca Albanese called out Israel’s systematic abuse of Palestinians at the United Nations on March 23. pic.twitter.com/6EcqAKQKET — AJ+ (@ajplus) March 29, 2026



Οι κυρώσεις είχαν άμεσο και βαθύ αντίκτυπο στη ζωή της. Περιλαμβάνουν περιορισμούς σε τραπεζικές συναλλαγές, ταξίδια και πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνδέονται με τις ΗΠΑ, οδηγώντας την, όπως η ίδια περιγράφει, σε οικονομική και επαγγελματική απομόνωση. Παράλληλα, επηρεάζουν και την οικογένειά της, η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα των μέτρων.

Η Αλμπανέζε ανέλαβε τον ρόλο της στον ΟΗΕ το 2022, με αποστολή να διερευνά πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, από το Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη. Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στη Γάζα, έγινε μία από τις πρώτες διεθνείς αξιωματούχους, που χαρακτήρισαν την κατάσταση ως «γενοκτονία». Οι εκθέσεις της περιγράφουν εκτεταμένες καταγγελίες για θανάτους αμάχων, βασανιστήρια και συστηματική βία, την ώρα που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι ενεργεί στο πλαίσιο της αυτοάμυνας.

Le ‘plus grand massacre antisémite de notre siècle’? Non, M. @EmmanuelMacron. Les victimes du 7/10 n’ont pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais en réaction de l’oppression d’Israël. La France & la communauté int’le n’ont rien fait pour l’empêcher. Mes respects aux victimes. https://t.co/uiXOkD7HV4 — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) February 10, 2024

Η στάση της έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχει διχάσει τη διεθνή κοινότητα. Οι υποστηρικτές της, τη θεωρούν μία από τις λίγες φωνές που αναδεικνύουν με σαφήνεια την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Αντίθετα, κυβερνήσεις και οργανώσεις, όπως η Anti-Defamation League, την κατηγορούν για αντισημιτισμό και για ρητορική που εντείνει τις εντάσεις, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων δηλώσεις της που έχουν συγκριθεί με ιστορικά φορτισμένες αναλογίες.

Καθοριστικό σημείο στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, αποτέλεσε η πρωτοβουλία της να απευθυνθεί σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι επωφελούνται ή συμβάλλουν σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Γάζα. Στις επιστολές της προειδοποιούσε για πιθανές νομικές συνέπειες, ακόμη και για διώξεις σε διεθνή δικαστήρια. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση ως απειλή για οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, να κατηγορεί την Αλμπανέζε για «αντισημιτισμό» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας». Από την πλευρά της, η ίδια απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι αποτελεί στόχο οργανωμένης προσπάθειας φίμωσης, λόγω της κριτικής της προς το Ισραήλ και τους συμμάχους του.

Παρά τις πιέσεις, η Αλμπανέζε συνεχίζει το έργο της, δηλώνοντας ότι αποστολή της είναι να καταγράφει και να αναδεικνύει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: Politico