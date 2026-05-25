«Ψαλιδίζουν» τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για συμφωνία σύντομα, μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, παράγοντες που εμπλέκονται στην διαπραγμάτευση και από τις δύο πλευρές. Μπορεί οι διεθνείς αγορές να αντέδρασαν με ανακούφιση το Σαββατοκύριακο, «βλέποντας» την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, ωστόσο η Δευτέρα έφερε μια πιο ρεαλιστική προσγείωση, που σηματοδοτεί και πάλι ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι άμεσες.

Μετά από ένα 48ωρο γεμάτο αντιφατικά μηνύματα, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έσπευσαν να μετριάσουν τις ελπίδες για μια επικείμενη τελική συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι η διαπραγμάτευση παραμένει σκληρή και συνεχίζεται.

Η μεσολάβηση του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν στην Τεχεράνη και οι έντονες διπλωματικές επαφές στον Κόλπο έφεραν μια κατ’ αρχήν απεμπλοκή στο αδιέξοδο εβδομάδων. Παρά την υφιστάμενη κατάπαυση του πυρός (σε ισχύ από τις 8 Απριλίου), η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να πλήττεται από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, καθιστώντας τις συνομιλίες εξαιρετικά κρίσιμες.

«Βήματα προόδου, αλλά όχι τελική υπογραφή»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος στη διαμόρφωση ενός μνημονίου συνεννόησης 14 σημείων, διευκρινίζοντας όμως τις κόκκινες γραμμές της χώρας του. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το Ιράν συζητά αποκλειστικά τον τερματισμό του πολέμου, και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αρνούμενο να συμπεριλάβει στην παρούσα φάση τα πυρηνικά του προγράμματα.

«Έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα για μεγάλο μέρος των θεμάτων. Αλλά από αυτό, μέχρι να πούμε ότι επίκειται υπογραφή, υπάρχει απόσταση που κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαγαΐ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αμερικανική πλευρά. Από το Νέο Δελχί, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετέφερε το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Πρόεδρος δεν βιάζεται και δεν πρόκειται να υπογράψει μια κακή συμφωνία. Είτε θα βρούμε μια καλή λύση, είτε θα στραφούμε αλλού».

Τραμπ: «Ή θα έχουμε εξαιρετική συμφωνία ή καθόλου συμφωνία»

Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth social ξεκαθάρισε ότι «η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία».

Στην ανάρτηση μάλιστα επισήμανε ότι η συμφωνία «θα είναι το ακριβώς αντίθετο της καταστροφικής συμφωνίας JCPOA που διαπραγματεύτηκε η αποτυχημένη κυβέρνηση Ομπάμα, η οποία αποτελούσε μια άμεση και ανοιχτή οδό προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Όχι, δεν συνάπτω τέτοιου είδους συμφωνίες!».

Η διπλωματία των «τελών» του Ορμούζ

Οι αγορές, πάντως, επιλέγουν να εστιάζουν στη θετική πλευρά της προόδου, ελπίζοντας στο άνοιγμα της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Το Brent της Βόρειας Θάλασσας κατέγραψε πτώση της τάξης του -5%, υποχωρώντας στα 98,36 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που κράτησε και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε θετικό έδαφος.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την επιβολή «τελών διοδίων» στα διερχόμενα πλοία, αλλά την είσπραξη «τελών ναυσιπλοΐας» για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και την προστασία του περιβάλλοντος στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν. Ως αντάλλαγμα, η Ισλαμική Δημοκρατία απαιτεί την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της, με τον Τραμπ ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι οι κυρώσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ, μέχρι να μπουν οι τελικές υπογραφές στην συμφωνία των δύο πλευρών.