Φρένο στις προσδοκίες για ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής στη Λευκωσία, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι «μια άμεση ένταξη δεν είναι εφικτή», υπογραμμίζοντας τον μακροχρόνιο και απαιτητικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σημείωσε ότι η ένταξη αποτελεί μια «δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία», απορρίπτοντας την ιδέα συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και οποιασδήποτε «προνομιακής μεταχείρισης» για το Κίεβο.

Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι ενταξιακοί κανόνες πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της διαδικασίας για όλες τις υποψήφιες χώρες.

Παρά το σαφές μήνυμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται πρόθυμοι να στηρίξουν περαιτέρω την Ουκρανία, αναζητώντας ενδιάμεσες μορφές συνεργασίας. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η συμμετοχή της χώρας σε ευρωπαϊκές συνόδους χωρίς δικαίωμα ψήφου ή η σταδιακή ένταξή της σε επιμέρους δομές, όπως η τελωνειακή ένωση.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει «συμβολικά οφέλη», αλλά πλήρη ένταξη στην Ένωση.