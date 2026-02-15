Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθεί να «ποθεί» οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, εκτίμησε το Σάββατο η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, η οποία τοποθετήθηκε για το θέμα σε δημόσια συζήτηση κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Ο πόθος του παραμένει ίδιος»

«Δυστυχώς, νομίζω ότι ο πόθος (του) παραμένει ο ίδιος» κι απαράλλακτος, απάντησε στην ερώτηση αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει ακόμη η Γροιλανδία να γίνει μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

Οι δηλώσεις που έχει κάνει σχετικά ο Τραμπ όξυναν τις εντάσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ. Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο και πλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει επανειλημμένα πως η Ουάσιγκτον πρέπει να πάρει τον «έλεγχο» της Γροιλανδίας, για λόγους «εθνικής ασφαλείας». Φάνηκε ωστόσο να αφήνει κατά μέρος τις απειλές του τον περασμένο μήνα, αφού ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε «πλαίσιο» διαπραγμάτευσης με τον γενικό γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε, ώστε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στο πελώριο νησί της Αρκτικής.

«Δεν τελείωσε αυτή η κρίση» – «Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση»

«Όλος ο κόσμος μας ρωτάει αν νομίζουμε πως τελείωσε. Όχι, δεν νομίζουμε ότι τελείωσε» η κρίση αυτή, είπε η κ. Φρεντέρικσεν κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ασφάλεια της Αρκτικής.

Τόσο η ίδια, όσο και ο Γροιλανδός ομόλογός της, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, υπογράμμισαν ότι οι αμερικανικές πιέσεις στον πληθυσμό του νησιού είναι «απαράδεκτες», πάντως ο κ. Νίλσεν έκρινε πως έγιναν «κάποια βήματα» προς «τη σωστή κατεύθυνση».

Σχηματίστηκε ομάδα εργασίας της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ για να συζητηθούν οι αμερικανικές ανησυχίες για την αυτόνομη περιοχή, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τις επαφές αυτές.

«Έχουμε τώρα ομάδα εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση (…) Όμως σίγουρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν πρέπει να ξεπεραστούν», επέμεινε η πρωθυπουργός Φρέντεριξεν.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό έναντι του οποίου η Κοπεγχάγη θα δεχόταν να πουλήσει τη Γροιλανδία στην Ουάσινγκτον, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας απάντησε «φυσικά όχι. Θα βάζατε τιμή σε κάποιο κομμάτι της Ισπανίας ή των ΗΠΑ;»

«Οι Γροιλανδοί δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί»

«Πρέπει να προστατεύουμε τα εθνικά κυρίαρχα κράτη. Πρέπει να προστατεύσουμε το δικαίωμα του λαού στην αυτοδιάθεση. Και ο γροιλανδικός λαός το έχει πει ξεκάθαρα: οι πολίτες δεν θέλουν να γίνουν Αμερικανοί», θύμισε η κ. Φρεντέρικσεν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις αφού η ίδια και ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Νίλσεν είχαν συζήτηση διάρκειας περίπου 15 λεπτών με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την προηγούμενη μέρα στο περιθώριο του ετήσιου ραντεβού στο Μόναχο. Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητική» από την κ. Φρεντέρικσεν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ