Συγκλονίζει Σλοβενία και Αυστρία η υπόθεση δολοφονίας της 31χρονης influencer Στέφανι Πίπερ, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα σε δασική περιοχή της Σλοβενίας.

Το ανησυχητικό μήνυμα – Κάποιος είναι στη σκάλα

Η νεαρή γυναίκα είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά από την επιστροφή της στο σπίτι της από χριστουγεννιάτικο πάρτι. Σύμφωνα με την αστυνομία της Στυρίας, η influencer, η οποία ήταν γνωστή για το περιεχόμενο μακιγιάζ, μόδας και μουσικής στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, είχε στείλει αρχικά μήνυμα σε φίλη της ότι επέστρεψε με ασφάλεια. Λίγο αργότερα όμως ακολούθησε ένα δεύτερο, ανησυχητικό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι πίστευε πως «υπήρχε κάποιος στη σκάλα» της πολυκατοικίας της.

Γείτονες κατέθεσαν ότι άκουσαν φασαρία και ότι είδαν τον πρώην σύντροφό της στο κτίριο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Oe24, 20 Minuten και Kleine Zeitung. Όταν συγγενείς και συνεργάτες της δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί της και εκείνη δεν εμφανίστηκε στην εργασία της, δήλωσαν την εξαφάνισή της.

⚠️ WARNING: This post describes a murder & concealment of a corpse New disturbing details have emerged in the murder of influencer Stefanie Pieper, 31, whose body was found buried in a Slovenian forest. While initial reports stated her ex-boyfriend, Patrick M., 31, directed… pic.twitter.com/I84uEClyzk — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 30, 2025

Σύλληψη του πρώην συντρόφου της

Οι Αρχές, μετά από έρευνες, συνέλαβαν 31χρονο πρώην συντρόφό της στη Σλοβενία, κοντά σε ένα καμένο αυτοκίνητο που ανήκε στον ίδιο. Οι αστυνομικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Στυρίας: «Το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου, η σλοβενική αστυνομία ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο είχε τυλιχθεί στις φλόγες στον χώρο στάθμευσης καζίνο κοντά στα σύνορα. Το όχημα ανήκε στον 31χρονο». Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας εκδόθηκε στην Αυστρία και κατά την ανάκριση φέρεται να συνεργάστηκε με τις Αρχές.

Τη στραγγάλισε, έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στο δάσος

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung, ο πρώην σύντροφος της Πίπερ φέρεται να ομολόγησε ότι τη στραγγάλισε, έκρυψε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στο δάσος, οδηγώντας στη συνέχεια τους αστυνομικούς στο σημείο ταφής.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι δύο άνδρες συγγενείς του υπόπτου έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στην Αυστρία όσο και στη Σλοβενία, με τις δύο υπηρεσίες να συνεργάζονται στενά για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.