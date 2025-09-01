Λιοντάρι κατασπάραξε πεντάχρονο αγοράκι, την ώρα που έπαιζε με τα αδέρφια του, σε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι τους στη δυτική ινδική πολιτεία Γκουτζαράτ.

Συγκλονίζουν τα λόγια της μητέρας του:

«Tο λιοντάρι άρπαξε το μικρότερο παιδί μου, και έφυγε. Η οικογένειά μου προσπάθησε τα πάντα για να το σώσει. Πέταξαν πέτρες στο λιοντάρι και μερικά ξύλινα κλαδιά, αλλά το έσυραν στη ζούγκλα», είπε η Heera Ajnera.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου CNN, ο Πούλσινγκ Ατζνέρα, δεν είναι το μοναδικό θύμα.

Ήταν ένας από τους επτά ανθρώπους στην Ινδία που σκοτώθηκαν από λιοντάρια από τον Ιούνιο του 2025, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανατηφόρων επιθέσεων σε είκοσι.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο πληθυσμός των λιονταριών στην πολιτεία έχει αυξηθεί κατά 30%, τα τελευταία πέντε χρόνια.

Λιοντάρια ακόμη και σε πάρκινγκ

«Λιοντάρια έχουν βρεθεί σε υπόγεια πάρκινγκ ξενοδοχείων… πάνω από τα σπίτια ανθρώπων.

Ξεκουράζονται σε βεράντες.

Κάθονται εκεί και βρυχώνται», δήλωσε ο βιολόγος άγριας ζωής Ράβι Τσέλαμ, συντονιστής του δικτύου διατήρησης Biodiversity Collaborative.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι οικολόγοι πιέζουν την κυβέρνηση του Γκουτζαράτ, να μετακινήσει κάποια λιοντάρια σε ένα δεύτερο βιότοπο, εκτός της πολιτείας, ενώ προειδοποιούν ότι η σχέση μεταξύ λιονταριών και ανθρώπων, θα μπορούσε σύντομα να αλλάξει, αν δεν ληφθούν περισσότερα μέτρα, για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου πληθυσμού τους.