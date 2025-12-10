Ένα αποτρόπαιο έγκλημα διαπράχθηκε στην Ελβετία.

Κατηγορείται 41χρονος για την ανθρωποκτονία της συζύγου του. Φέρεται να την στραγγάλισε, έπειτα την αποκεφάλισε και έβαλε μέλη του σώματος της σε επαγγελματικό μπλέντερ.

Το θύμα, η Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς ήταν φιναλίστ του διαγωνισμού Μις Ελβετία και είχε δύο παιδιά μαζί του.

Ο κατηγορούμενος, λόγω των ελβετικών νόμων περί προστασίας της ιδιωτικότητας, αναφέρεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης με το ψευδώνυμο Τόμας.

Πώς και πότε έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα

Το κακοποιημένο και διαμελισμένο σώμα της βρέθηκε στο σπίτι τους στο Binningen της Ελβετίας στις 13 Φεβρουαρίου 2024.

Η Εισαγγελία έχει πλέον ολοκληρώσει την ποινική έρευνα της υπόθεσης, αλλά η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, δικαστικά έγγραφα αποκάλυπταν ότι η Μις. Ελβετία είχε αποκεφαλιστεί με πριόνι, μαχαίρι και ψαλίδι κήπου.

Η έκθεση της αυτοψίας έδειξε επίσης ότι ο Τόμας φέρεται μετά τον στραγγαλισμό της να «αφαίρεσε προσεκτικά» τη μήτρα της γυναίκας. Στη συνέχεια κάποια από τα μέλη του υπόλοιπου σώματος της τοποθετήθηκαν σε βιομηχανικό μπλέντερ, στο οποίο ο δράστης τα «πολτοποίησε», ενώ κάποια άλλα τα διέλυσε σε ένα χημικό διάλυμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ενώ τεμάχιζε το σώμα της μητέρας των δύο παιδιών του, ο Τόμας παρακολουθούσε βίντεο στο Youtube.

Η αυτοψία έδειξε ότι η αιτία θανάτου της Κριστίνα ήταν στραγγαλισμός, μετά ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα φρικιαστικά εγκλήματα του.

Το σώμα της έφερε σημάδια από τραύματα που προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο πριν από το θάνατό της, με το θύμα να έχει κοψίματα στο μάγουλο, κάτω από το φρύδι και τη μύτη, καθώς και αρκετές μελανιές στο δεξί κάτω μέρος του ποδιού, στις ωμοπλάτες και στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Ο Τόμας είχε σκοπό να εξαφανίσει το πτώμα της συζύγου του, για αυτό προέβη και στον διαμελισμό της.

Σημειώνεται ακόμα, ότι το δικαστήριο είχε τονίσει προηγουμένως ότι ο 41χρονος είχε αρνηθεί να τους δώσει πρόσβαση στο τηλέφωνό του.

Ο 41χρονος στην απολογία του περιέγραψε τα γεγονότα που προηγήθηκαν του φόνου και είπε ότι το ζευγάρι ήταν καλά και πως εκείνη ξεκίνησε την επίθεση, όταν έπιασε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον απειλεί.

Είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι «βρήκε τη γυναίκα του νεκρή» στις σκάλες του σπιτιού τους. Αργότερα παραδέχτηκε ότι την στραγγάλισε όμως ο λόγος ήταν ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η έκθεση της αυτοψίας έρχονταν σε σαφή αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Τόμας περί αυτοάμυνας και πανικού.

Τα «σημάδια σκόπιμου ακρωτηριασμού του πτώματος», που αναφέρονται στα δικαστικά έγγραφα, υποδεικνύουν ότι ο Τόμας πιθανώς πάσχει από ψυχική διαταραχή.

Ήθελε να τον χωρίσει

Φιλικό πρόσωπο της αδικοχαμένης γυναίκας αποκάλυψε ότι πιθανό κίνητρο για τον φόνο ήταν το γεγονός ότι η μητέρα δύο παιδιών σχεδίαζε να αφήσει τον επιχειρηματία σύντροφό της. «Ήθελε να χωρίσει, αλλά τον φοβόταν», είπε.

Άλλος υποστήριξε ότι η σχέση τους βρισκόταν «σε κρίση εδώ και μήνες», προσθέτοντας ότι η αστυνομία είχε κληθεί στο σπίτι τους στο παρελθόν λόγω αναφορών για σωματική βία.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ένιωσε πανικό, δεν ήθελε να χάσει τα παιδιά και να χαλάσει το σπίτι του…

Πηγή: DailyMail