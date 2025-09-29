Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση άγριας δολοφονίας στο Λος Άντζελες, όπου μία 37χρονη Βρετανίδα δικηγόρος, η June Bunyan, βρήκε φρικτό θάνατο, από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου, επειδή, σύμφωνα με την ομολογία του, δεν κατάφερε να χάσει το βάρος που πήρε κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η άτυχη γυναίκα πέθανε από βίαια τραύματα στον αυχένα, ενώ αφότου επήλθε ο θάνατός της ο σύζυγός της, τη διαμέλισε και την μετέφερε σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, σε μαύρη σακούλα σκουπιδιών, τοποθετώντας την σε κάδο απορριμάτων. Πραγματικά είναι σοκαριστική η βιαιότητα και η σκληρότητα του στυγερού αυτού εγκλήματος. Οι γείτονες ανέφεραν, ότι η άτυχη γυναίκα δεχόταν συχνά λεκτική κακοποίηση για την εμφάνισή της, ενώ η οικογένειά της από τη Σκωτία κάνει έκκληση για βοήθεια, ώστε να επαναπατρίσει τη σορό της.

Ο Jonathan Anthony Renteria, ηλικίας 25 ετών, συνελήφθη και ομολόγησε το έγκλημα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν δείχνει ίχνη μεταμέλειας. Η Bunyan είχε μετακομίσει στις ΗΠΑ για να ακολουθήσει το όνειρό της να γίνει δικηγόρος, ενώ είχε πρόσφατα ιδρύσει δική της νομική εταιρία με εξειδίκευση στο μεταναστευτικό δίκαιο. Ο κατηγορούμενος, με εγγύηση ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, καθώς και για παραβίαση του Κώδικα Υγείας και Ασφάλειας της Καλιφόρνιας που περιλαμβάνει ακρωτηριασμό, εκταφή και σεξουαλική επαφή με ανθρώπινα λείψανα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση της Bunyan, και η ίδια φέρεται να είχε απειλήσει πως θα φύγει και θα πάρει μαζί την κόρη τους. Λίγες ώρες αργότερα, η γυναίκα εξαφανίστηκε και ο Renteria εθεάθη να φεύγει με το παιδί τους, ενώ αργότερα καταγράφηκε να μεταφέρει σακούλες σκουπιδιών.