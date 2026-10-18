Τραγικό τέλος βρήκε ένας 71χρονος στην κεντρική Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν δέχθηκε θανάσιμη επίθεση από αλιγάτορα, τη στιγμή που απολάμβανε το ψάρεμά του σε τοπικό πάρκο.

Το ανατριχιαστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος) στο Dr Bradford Memorial Park, το οποίο βρίσκεται δυτικά της πόλης του Ορλάντο. Ο ηλικιωμένος άνδρας βρισκόταν στις όχθες της λίμνης Apopka στο Winter Garden, όταν ένα τεράστιο ερπετό, μήκους 3,7 μέτρων, τον αιφνιδίασε.

Όπως μεταδίδει το δίκτυο CBS News, επικαλούμενο την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC), ο αλιγάτορας άρπαξε τον ανυποψίαστο ψαρά από την ξηρά και τον παρέσυρε με βία μέσα στα νερά της λίμνης.

Η επέμβαση των Αρχών και η εξουδετέρωση του ζώου

Ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής, Michael Mason, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της επίθεσης το βράδυ της ίδιας ημέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τεράστιος αλιγάτορας εντοπίστηκε και θανατώθηκε από εξειδικευμένο συνεργείο παγίδευσης, καθώς θεωρήθηκε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

«Η λίμνη Apopka φιλοξενεί έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό αλιγατόρων, επομένως η παρουσία τους στη συγκεκριμένη περιοχή είναι απολύτως συνηθισμένη», εξήγησε ο κ. Mason, απευθύνοντας παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες: «Πρέπει να ελέγχετε πάντα τον χώρο γύρω σας, να είστε προσεκτικοί και να κρατάτε αποστάσεις από την άγρια ζωή. Ένας αλιγάτορας μπορεί να δείχνει ήρεμος και να αποτελεί σύμβολο για τη Φλόριντα, όμως παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνος».

Δεύτερο χτύπημα για το 2026

Αν και οι αλιγάτορες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου της Φλόριντα –ιδιαίτερα κοντά σε ποτάμια, βαλτότοπους και λίμνες– οι επιθέσεις σε ανθρώπους θεωρούνται σπάνιες. Παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός τους στην αμερικανική Πολιτεία ξεπερνά τα 1,3 εκατομμύρια, η FWC αναφέρει ότι από το 1948 έως και το 2025 έχουν σημειωθεί συνολικά 500 επιθέσεις, εκ των οποίων μόνο οι 32 απέβησαν μοιραίες.

Δυστυχώς, ο θάνατος του 71χρονου αποτελεί το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό που καταγράφεται στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια του 2026. Είχε προηγηθεί, τον περασμένο Ιούνιο, η τραγική απώλεια μιας 31χρονης γυναίκας, η οποία δέχθηκε επίθεση ενώ κολυμπούσε με την παρέα της σε περιοχή κοντά στο Ορλάντο.