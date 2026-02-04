Φρίκη στη Μεγάλη Βρετανία, με συνταξιούχο κτηνίατρο που νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά αγόρια σε χριστιανική καλοκαιρινή κατασκήνωση.

Ο 76χρονος Jon Ruben ομολόγησε σήμερα Τετάρτη στο δικαστήριο του Leicester ότι νάρκωσε και τη σύζυγό του Susan τον Ιούλιο του περασμένου έτους, για να μην ξυπνήσει όσο έκανε τις αποτρόπαιες πράξεις του.

Ο Ruben είχε προηγουμένως παραδεχτεί στο εδώλιο του δικαστηρίου ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο αγόρια σε καλοκαιρινή κατασκήνωση στο Stathern του Leicestershire, και ότι κακοποίησε άλλα έξι παιδιά.

Ντυμένος με μπλε πουκάμισο και μπεζ παντελόνι, έκλαιγε στο εδώλιο την ώρα της ακροαματικής διαδικασία, όταν ομολόγησε ότι χορήγησε την υπνωτική ουσία, ονόματι Temazapam, στην 63χρονη γυναίκα του, μεταξύ 26 και 29 Ιουλίου του περασμένου έτους, ώστε να μην ξυπνήσει ενώ κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά.

Ο συνταξιούχος κτηνίατρος, ο οποίος διηύθυνε την κατασκήνωση για τουλάχιστον 27 χρόνια, έκλεισε την ομολογία του, λέγοντας «Λυπάμαι πολύ».

Η Mary Prior KC, Εισαγγελέας, δήλωσε στο δικαστήριο: «Η χορήγηση ναρκωτικών είχε ως σκοπό να διασφαλίσει ότι δεν θα ξυπνούσε ενώ αυτός ναρκώνε και κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά».

Όταν του απαγγέλθηκε η νέα κατηγορία, ο Ruben έκλαψε και απάντησε: «Ένοχος, λυπάμαι πολύ».

Πηγή: Daily Mail